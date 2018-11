Ca urmare a grevei de avertisment a angajatilor Metrorex SA, programata pentru joi, 15 noiembrie, intre orele 4:00 si 6:00, in vederea asigurarii serviciului public de transport la nivelul Capitalei, STB SA va scoate in traseu liniile urbane de tramvai, troleibuz si autobuz incepand cu ora 4:00, informeaza Societatea de Transport Bucuresti.Sindicalistii Metrorex si angajatii au decis, luni, sa organizeze o greva de avertisment de doua ore, joi dimineata, intre orele 04:00 si 06:00, nemultumirile principale fiind legate de salarii.Conducerea Uniunii Sindicatelor Libere din Metrou (USLM) a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca organizarea grevei a fost decisa in urma intrunirii in sedinta extraordinara a Consiliului general al Uniunii, iar peste 90 la suta dintre salariatii Metrorex si-au exprimat anterior optiunea pentru organizarea grevei de avertisment, fiind parcurse procedurile legale.Liderul USLM, Ion Radoi, a transmis presei ca, in cazul in care nu se vor primi de la managementul Metrorex raspunsuri favorabile la revendicarile salariale, dupa greva de avertisment va urma o greva generala.In acest caz, chiar daca vor fi la posturi o treime dintre angajati, conform legii, ar putea fi afectati 700.000 de calatori.Greva generala ar putea fi declansata luni, 19 noiembrie, intre orele 04:00 si 16:00.Sindicalistii au solicitat managementului Metrorex o crestere salariala de 42 de procente, insa li s-a oferit 18 la suta, refuzand intelegerea.Citeste si:Joi e greva la metrou: Ministrul Sova ataca sindicalistii care cer o majorare de 42%. Ce salarii au angajatii MetrorexMinistrul Sova acuza un santaj: Majorarile salariale la metrou ar scumpi calatoria la 4 lei ...citeste mai departe despre " E greva joi la metrou, STB scoate vehiculele pe traseu de la ora 4:00 " pe Ziare.com