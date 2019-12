E mai simplu pentru rusi sa manipuleze alegerile din Vestul Europei sau din SUA decat este pentru americani sa influenteze politica din Rusia - Interviu

Dar democratia se poate reinvata, atata vreme cat o practici si cat construiesti institutii democratice. Iar presa este una dintre acestea.Ian Buruma, venit la Bucuresti pentru Festivalul One World Romania, este istoric si eseist anglo-olandez care traieste in Statele Unite. A studiat literatura chineza la Universitatea din Leiden si cinematograļ¬a japoneza la Universitatea Nihon din Tokio.Scrie consistent despre cultura asiatica, indeosebi despre cea din China si din Japonia secolului XX. Incepand din 2003, tine cursuri de jurnalism si drepturile omului la Bard College. Este considerat unul dintre cei mai importanti intelectuali europeni contemporani, detinator al Premiului Erasmus (2008) si al Premiului Abraham Kuyper (2012).Se numara printre colaboratorii cei mai cititi ai publicatiilor New Yorker, New York Times si NewYork Review of Books.In limba romana au aparut, la Editura Humanitas, "Anul Zero. 1945, o istorie" si "Occidentalismul. Razboiul impotriva Occidentului" (scrisa impreuna cu Avishai Margalit) .1945 nu a fost un an egal pentru lume, nici macar pentru Europa. O parte a Europei nu a avut sansa de a trece prin etapele unui proces de vindecare si reconstructie, pentru ca, iata, a intrat direct in dictatura comunista. Si comunismul a ramas aici pentru inca aproape jumatate de secol. Cum se vede astazi acest clivaj?Exista inca acest clivaj, in majoritatea tarilor din Estul si Sud-Estul Europei se vede cat de greu este sa treci de la eliberarea de comunism la un stat liberal si democratic. Iar faptul ca celelalte state liberale si democratice au problemele lor nu ajuta prea mult.Intr-un fel, pericolul autoritarismului este peste tot, asa incat, cu toata ca exista inca acel clivaj, probabil ca nu mai este atat de larg pe cat credeam. Exista oameni in tarile democratice vechi, inca democratice si liberale, care ii admira pe liderii autoritari, de exemplu pe Viktor Orban si Donald Trump Dar este totalitarismul mort si ingropat in Europa?Nu poti spune ca e mort si ingropat, pentru ca nu se stie niciodata. Noua forma de totalitarism nu e la fel de totalitara.Ceea ce diferentiaza Ungaria lui Or ...citeste mai departe despre " E mai simplu pentru rusi sa manipuleze alegerile din Vestul Europei sau din SUA decat este pentru americani sa influenteze politica din Rusia - Interviu " pe Ziare.com