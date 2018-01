Sambata are loc un protest urias in Romania! Iata lista oraselor si evenimentelor organizate pe Facebook

Pe pagina de Facebook Reusim sunt redate temele principale ale protestelor de sambata:"Legile Justitiei (303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, 304/2004 privind organizarea judiciara si 317/2004 privind CSM) au fost votate in Parlament si urmeaza sa ajunga la presedintele Klaus Iohannis care le poate respinge doar o singura data!Parlamentarii urmeaza sa voteze modificarile aduse de ei la Codul Penal si Codul de Procedura Penala!Parlamentarii penali si corupti isi doresc cu orice pret ca Legile Justitiei si Codurile Penale sa fie publicate in Monitorul Oficial pentru a subjuga Justitia politicului si pentru a scapa ei de puscarie! Masacrarea Justitiei de catre PSD-ALDE a fost criticata de magistrati!Guvernul a modificat Codul Fiscal prin OUG pe 8 noiembrie 2017 si de atunci se tot fac diverse modificari prin care angajatul va avea mai mult de suferit: reducerea contributiilor sociale si transferul lor de la angajator la angajat, scaderea impozitului pe venit, micsorarea contributiei virate la Pilonul II de pensii etc.Modificarile la legea ANI, care protejeaza de conflicte de interese alesii intre 2007-2013, au fost adoptate de Senat.Iesim in strada si pentru alte probleme care sunt acum in sanatate, educatie, invatamant, cercetare, economie, infrastructura, cultura, securitate etc.!"Iata lista cu orasele si linkurile evenimentelor create pe Facebook: (...)Citeste mai departe despre " E timpul sa iesim in strada! Sambata e ziua marelui protest. Lista oraselor si evenimentelor organizate pe Facebook " pe Ziare.com