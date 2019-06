"E trist sa nu ai bani!" Firea a avut venituri cu 40% mai mari ca anul anterior

Este vorba despre o crestere a veniturilor in valoare totala de 47.475 de lei, comparativ cu anul 2017, cand primarul general a obtinut venituri de 119.241 lei.Asta inseamna venituri cu 39,81% mai mari fata de 2017.In comparatie cu declaratia de avere anterioara, nu s-au schimbat precizarile referitoare la bunurile detinute de catre primarul general, precum cele doua terenuri forestiere din orasul Voluntari, cu o suprafata totala de 2.300 metri patrati.De asemenea, alaturi de sotul ei, Florentin Pandele, edilul detine in continuare un teren intravilan (1.500 mp) si unul extravilan (60.000 mp) in Sinesti, precum si doua terenuri intravilane in Petrachioaia (2.260 mp) . De asemenea, cei doi au o casa cu o suprafata de 240 mp in Petrachioaia.Primarul Capitalei mai detine un automobil cumparat in 2010, bijuterii in valoare de 130.000 de euro si tablouri de 110.000 de euro.Gabriela Firea are un cont de 12.047 lei deschis in anul 2003, unul de 1.001 dolari si unul de 1.001 euro, ambele deschise in 2005.Totodata, in 2005 a contractat un credit de 76.500 de euro de la BRD , avand de achitat un rest de 30.762 euro, pana in 2025.Gabriela Firea a mai facut o serie de imprumuturi in nume personal catre: Corina Mihaela Gheorghe (10.000 euro), Alina Tarcevschi (14.000 de euro), Angelica Cobzaru (25.000 de euro) si Ligia Gheorghe (2.000 euro).Amintim ca edilul a declarat, pe 11 iunie, ca Primaria Capitalei va primi banii necesari pentru a-si desfasura activitatea la rectificarea bugetara din luna iulie."Este trist sa nu ai bani. Asteptam rectificarea bugetara din iulie, vom primi sumele restante. Ce am discutat azi nu e pacaleala, promisiunea premierului este ferma", a precizat Firea, la acel moment, dupa ce anterior declarase ca Bucurestiul e falimentar.Detalii aici - Firea asteapta fonduri la rectificare: E trist sa nu ai bani! In schimb, Primaria Capitalei mai face un festival costisitorPotrivit declaratiei de interese, Gabriela Firea are calitatea de asociat la: Tudor Imob Media SRL (20 de actiuni, in valoare totala de 200 de lei) si Saptamana Financiara SRL (100 de actiuni, in valoare totala de 37.500 de lei).De asemenea, este presedinte la cateva asociatii: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov, Asociatia de Dezvoltare ...citeste mai departe despre " "E trist sa nu ai bani!" Firea a avut venituri cu 40% mai mari ca anul anterior " pe Ziare.com