Ecaterina Andronescu este noul ministru al Educatiei

"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 16 noiembrie a.c., decretul pentru numirea doamnei Ecaterina Andronescu in functia de ministru al educatiei nationale", se arata intr-un comunicat al Presedintiei.Este pentru a patra oara cand Ecaterina Andronescu se afla in fruntea Ministerului Educatiei.Decizia lui Iohannis de a o accepta in aceasta functie vine dupa ce, marti, afirmase ca va dura mai mult pana va lua o decizie in acest sens, pentru ca doreste sa se lamureasca daca este dorinta ei de a prelua Ministerul Educatiei sau a partidului."Cealalta propunere, daca bine am retinut, dna Andronescu la Invatatamant, aici o sa dureze un pic mai mult, s-ar putea chiar un pic mult mai mult. Am fost recent la un eveniment la Politehnica, la care am participat cu placere, am vazut realizari exceptionale.Neintrebata, mi-a spus totusi dna Andronescu ca in niciun caz nu va merge la minister, ca lucrurile nu merg bine si asa mai departe. Aflu cu surprindere ca este propusa, va dura un pic pana ma lamuresc daca e dorinta ei sa mearga sau doar a partidului, sau se face o remaniere cu bucata. Joi expira interimatul, se poate construi alt interimat pana ma lamuresc", a spus Iohannis.In replica, Ecaterina Andronescu a precizat ca nu alearga dupa functii si ca este stapana pe deciziile sale."Eu cred ca daca presedintele astepta o lamurire de la mine trebuie sa ii spun personal. Nu alerg dupa functii. El ma cunoaste de mult timp, poate chiar vrea sa afle de ce am acceptat. Sunt un om care sunt stapana pe deciziile mele. Eu cred ca domnul presedinte, fiind profesor, vrea ca sistemul de educatie sa mearga cat mai bine", a spus Ecaterina Andronescu, marti seara, la Romania TV.Amintim ca Biroul Politic National al PSD a votat marti noile propuneri de ministri: Ecaterina Andronescu la Ministerul Educatiei, iar George Ciamba pentru functia de ministru delegat pentru Afaceri Europene. Decretul de numire a lui Ciamba a fost semnat de Iohannis dupa doar cateva ore de la primirea nominalizarilor.Propunerile au fost supuse la vot dupa ce Liviu Dragnea a stat mai bine de o ora de vorba in biroul sau de la Camera Deputatilor cu Ecaterina Andronescu si Viorica Dancila.Senatorul Ecaterina Andronescu s-a aflat pana acum in tabara opozantilor lui Liviu Dragnea.