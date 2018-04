Efecte grave ale modificarilor la Codurile Penale: Scapa acuzatii de la Colectiv, retele organizate si infractori extrem de periculosi Interviu

Cum vrea sa schimbe PSD Codul Penal: Dispare neglijenta in serviciu, traficul de influenta e redefinit, se reduc termenele pentru liberarea conditionataIntr-un interviu acordat Ziare.com, procurorul Bogdan Gabor a aratat ca printre beneficiarii noilor prevederi ar putea fi inclusiv unii dintre cei acuzati pentru dezastrul de la Colectiv, dar si din reteaua "Academia Infractorilor", celebra pentru furturile comise in toata Europa.Procesele vor dura mai mult, unele probe vor fi pierdute, talhari, criminali sau violatori ar putea pleca de sub nasul politistilor, iar copii sau persoane abuzate ar ajunge la cheremul agresorilor.Modificarile propuse pentru Codul Penal vor ridica probleme in practica?Sunt aduse unele modificari punctuale care nu au facut obiectul unor sesizari la CCR sau al unei cauze la CEDO, ci au fost introduse din ratiuni pe care nu le cunosc si tocmai ele sunt problematice. Unele aspecte nu sunt de natura sa ajute la infaptuirea justitiei penale.Care ar fi cele mai grave?Se adauga art 187 indice 1 in care este definit conceptul de informatii nedestinate publicitatii. Aceste informatii constituie obiectul unor infractiuni prevazute in Codul Penal si Legea 78/2000 privind combaterea infractiunilor de coruptie.Potrivit noii definitii, informatiile nedestinate publicitatii sunt doar cele clasificate si care urmeaza regimul informatiilor clasificate, ceea ce restrange foarte mult aria de aplicare a infractiunilor la care ma refeream. Domeniul de aplicare este mai ales cel al achizitiilor publice.Despre ce informatii privind achizitiile publice e vorba?Tot felul de informatii neclasificate, dar confidentiale, cum ar fi caietele de sarcini pentru licitatii, alte informatii pentru procedura incredintarii directe. Ele nu pot si nu trebuie clasificate, dar trebuie sa fie secrete cel putin pana la deschiderea plicurilor.Persoanele care au fost trimise in judecata pentru divulgarea informatiilor din caietele de sarcini sau au sprijinit prin aceasta moda ...citeste mai departe despre " Efecte grave ale modificarilor la Codurile Penale: Scapa acuzatii de la Colectiv, retele organizate si infractori extrem de periculosi Interviu " pe Ziare.com