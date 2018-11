Efectele deciziei CCR: Apelurile din dosarele lui Dragnea, Grebla si Ghita vor fi reluate de zero

Practic, toate procesele aflate in faza de apel la completurile de 5 judecatori vor fi reluate de la zero, deoarece este schimbata componenta instantei.La Inalta Curte sunt doua completuri de judecata in penal, care erau conduse de vicepresedintele instantei, Iulian Dragomir, si de sefa Sectiei Penale, Mirela Popescu. Potrivit noii reglementari stabilite de CCR, acestia nu vor mai fi membri de drept ai acestor completuri.In cele mai cunoscute dosare aflate pe rolul completurilor de 5 judecatori au avut loc deja cateva termene. Acestea se vor relua.- Sebastian Ghita - procesul in care este judecat ca i-ar fi dat mita primarului din Ploiesti - in faza de apel a avut 7 termene.- Victor Mocanu, fost deputat PSD - in faza de apel a avut 5 termene;- Constantin Adascalitei, fost deputat PSD - in faza de apel a avut 3 termene;- Liviu Dragnea, seful Camerei Deputatilor - in faza de apel a avut 2 termene;- Toni Grebla, secretar general al Guvernului - in faza de apel a avut 2 termene.Nume grele la completul de 5Cate un termen au avut dosarele care-i privesc pe: Sebastian Ghita, fost deputat PSD- procesul cu sefii din politie si parchete, Cristian Rizea, fost deputat PSD si pe fostul ministru de Interne, Cristian David.Mai multe dosare sunt pe rolul completului de 5 judecatori, dar inca nu a inceput judecata in faza de apel. Este vorba de procesele in care sunt implicati: Calin Popescu- Tariceanu, seful Senatului, Victor Ponta , fost premier al Romaniei, Mircea Rosca, fost deputat PNL, Dan Motreanu, fost vicepresedinte al Camerei Deputatilor, sau cazul in care sunt judecati Viorel Hrebenciuc, Ioan Adam si Tudor Chiuariu.Cazul Dragnea, reluat si la fondProcesul lui Liviu Dragnea s-a mai reluat o data de la zero si in faza de fond. Motivul: Ana-Maria Dascalu, unul dintre magistratii din completul de 3 judecatori, s-a pensionat.Reluarea procesului s-a facut in baza a doua decizii CEDO, pronuntate in 2014, privind dreptul la un proces echitabil: Emilian Cutean contra Romania si Sorin Beraru contra Romania. Acestea stipuleaza ca deciziile dintr-un dosar ar trebui date de judecatorii care au fost prezenti la procedura si la procesul de administrare a ...citeste mai departe despre " Efectele deciziei CCR: Apelurile din dosarele lui Dragnea, Grebla si Ghita vor fi reluate de zero " pe Ziare.com