Protestul minerilor de la CE Oltenia a izbuncit vineri seara, la cariera Jilt Nord. Pana luni dimineata, actiunea s-a extins, iar mineritul s-a oprit in toate carierele complexului. De la acel moment, CE Oltenia - care produce circa 20% din energia Romaniei - functioneaza doar cu carbune dintr-o rezerva care se va epuiza in cel mult 10 zile.Chiar daca stiu cat de important e sa alimenteze centralele cu carbune, muncitorii nu s-au lasat cu niciun chip induplecati sa coboare din nou in mina, in cursul zilei de luni.Apasati de greutatea muncii in subteran, oamenii cer majorari salariale de 45%, vouchere de vacanta, dar si conditii mai bune de lucru. Asa cum Ziare.com v-a relatat deja, in urma negocierilor purtate luni cu administratia CE Oltenia, salariatii n-au obtinut decat voucherele de vacanta si promisiunea unor majorari salariale in cuantum de numai 12%. N-a fost nici pe departe suficient ca sa-i convinga pe oameni sa reia lucrul.Ce se va intampla daca minerii nu ajung nici in zilele urmatoare la o intelegere cu administratia CE Oltenia si nu reincep productia de carbune? Ei bine, intr-o astfel de situatie, complexul risca sa isi opreasca activitatea din lipsa de materie prima, lasand Romania fara o cincime din energia de care are mare nevoie, in plina iarna.Presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, Dumitru Chisalita, sustine ca o astfel de situatie s-ar putea dovedi foarte costisitoare pentru tara noastra."La acest moment, nu avem inca de-a face cu o criza la CE Oltenia. Este vorba doar despre o situatie tensionata. Ea se poate, bineinteles, transforma intr-o criza, daca nu este rezolvata la timp.Spre exemplu, daca rezervele de carbune se termina, iar CE Oltenia nu mai produce, vom avea o problema. De ce? Din cauza ca, fara CE Oltenia, productia de energie a Romaniei va scadea cu circa 20%".Citeste mai departe despre " Efectele grevei de la CE Oltenia: Romania risca sa ramana in frig sau sa dea sume uriase pe energie din import " pe Ziare.com