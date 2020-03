Efectele pandemiei pe pietele financiare: Putem asista la o depreciere a leului si la scaderi de cotatii pe BVB

Singura certitudine in acest moment este legata de preventie: nicio masura in aceasta directie nu poate fi considerata excesiva, fie ca vorbim de actiuni la nivel personal sau institutional.Totodata, mesajele de incredere si de sustinere din partea institutiilor de reglementare sunt importante in acest moment, avand in vedere ca evolutia pietelor financiare este extrem de sensibila la indicatorul "incredere".In domeniul serviciilor financiare, preventia consta in stabilirea unui plan de continuitate a afacerii cat mai detaliat si mai aplicat pentru situatii de acest gen. Este posibil ca unele companii sa nu aiba un astfel de plan deja aprobat si testat, asadar, situatia poate fi complicata.Din ce zone provin cele mai mari riscuri pentru pietele financiare?Existenta acestor planuri este cu atat mai importanta cu cat au fost anuntate masuri care vor produce pierderi institutiilor financiare dincolo de cele estimate deja, provenite din dificultatile companiilor direct afectate de a-si onora la timp obligatiile financiare (transport, turism etc.).O prima masura cu efecte puternice in piata financiara este aceea anuntata de autoritatile italiene, referitoare la suspendarea platii ratelor la creditele ipotecare pe intreg teritoriul tarii.In acelasi timp, se avanseaza scenarii tot mai sumbre. Banca de investitii Goldman Sachs estimeaza ca bancile europene ar putea pierde 30 de miliarde de euro din profituri in urmatorii trei ani din cauza actualei crize.In Romania, autoritatile de supraveghere au cerut, de asemenea, institutiilor financiare (banci, companii de asigurari etc.) sa isi actualizeze planurile de continuitate a afacerii la noul context financiar international. De altfel, institutiile care activeaza in industria financiar-bancara sunt obligate de legislatie sa implementeze astfel de planuri, pe care sa le si testeze periodic.Totodata, pe plan local, trebuie sa tinem cont si de faptul ca, in perioade de turbulente, investitorii se retrag din pietele emergente si se refugiaza in active stabile, cum ar fi plasamentele in aur sau in obligatiuni. In aceste conditii, putem asista, in perioada urmatoare, la o depreciere a leului in fata euro si la scaderi de cotatii pe Bursa de Valori Bucuresti ...citeste mai departe despre " Efectele pandemiei pe pietele financiare: Putem asista la o depreciere a leului si la scaderi de cotatii pe BVB " pe Ziare.com