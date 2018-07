Efectele "revolutiei fiscale": Peste un milion de salariati s-au ales cu salariile scazute. Alti 600 de mii prezinta acest risc

Potrivit BNS, salariatii din mediul privat au fost cei mai afectati de aceasta masura. In cazul lor, mecanismele create de Guvern s-au dovedit a fi complet ineficiente, asa cum am avertizat inca de anul trecut.La finalul lunii martie, doar aproximativ 50% din angajatorii din mediul privat din Romania au operat modificari ale contractelor individuale de munca in vederea compensarii transferului sarcinii contributiilor sociale de la angajator la angajat.24% din angajatorii activi nu au operat nicio modificare a contractelor individuale de munca, nici macar pentru un singur contract.Foto: Inspectia MunciiCa urmare, cu exceptia contractelor individuale de munca modificate ca efect direct al cresterii salariului minim, doar 26% din contractele individuale de munca inregistrate in Revisal au fost modificate astfel incat valoarea salariului net sa ramana neschimbata. Datele se refera doar la angajatorii din mediul privat, cei ce inregistreaza contractele de munca in Revisal.Foto: Inspectia MunciiAtat in cazul datelor despre comportamentul angajatorilor, cat si in cazul datelor despre contractele de munca, imaginea este obtinuta din cumularea efectelor generate de: modificarea legislatiei fiscale, modificarea salariului minim, precum si de negocierile colective purtate de regula in primele 3 luni ale anului.Prin introducerea unei derogari de la prevederile legislative, modificarile contractelor individuale de munca initiate pentru a compensa transferul sarcinii fiscale se puteau opera in perioada 01.01.2018 - 31.03.2018. Practic, ele au mascat efectele de OUG 79/2017, subliniaza BNS.Pericolul din aplatizarea veniturilorBlocul National Sindical mai precizeaza ca mediul economic se confrunta cu o aplatizare excesiva a salariilor, ceea ce arata un dezechilibru grav in structura salariala.La finalul lunii martie, salariul de baza median din contractele de munca era de 2.000 lei, practic jumatate din contractele individuale de munca inregistrate in Revisal au salariile de baza in intervalul 1.900 - 2.000 lei.Daca in decembrie 2017 raportul intre salariul minim si salariul de baza median din contractele individuale de munca era de 80%, in martie 2018 acest raport a ajuns la 95%....citeste mai departe despre " Efectele "revolutiei fiscale": Peste un milion de salariati s-au ales cu salariile scazute. Alti 600 de mii prezinta acest risc " pe Ziare.com