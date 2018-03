Efectul majorarii salariilor medicilor: Aceleasi conditii sau chiar mai proaste la stat, preturi mai mari la privat

Si asta pentru ca, in timp ce Guvernul va asigura spitalelor de stat bani pentru a acoperi cresterile de salarii, sistemul privat va trebui sa se descurce in aceleasi conditii, a explicat, pentru Ziare.com, Cristian Hotoboc, presedintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private Palmed.Palmed are peste 70 de membri in toata tara, clinici si spitale private, laboratoare de analize medicale, laboratoare de imagistica, clinici de stomatologie. Printre membri se numara Medlife, Polisano, Regina Maria, Sanador, Synevo, Academica, Medas, Anima, Spitalul Monza, Gral Medical sau Medicover."Daca luam piata serviciilor cu totul, procentul de privat e mult mai mare decat procentul de stat. Adica daca ne gandim la medicina de familie, medicina de specialitate, partea de paraclinica - laborator de analize medicale si imagistica medicala - aici in proportie de 99% sunt privati. Nu prea mai exista de stat. Nu mai exista deloc - medicina de familie nu mai exista deloc, ambulatorii de specialitate daca mai exista unul doua ratacite pe la vreun spital judetean, in rest toate sunt private.Stomatologia toata e privata, tot ce inseamna laboratoare de analiza medicala in contract cu Casa, in afara de cateva spitale care mai au si o parte de ambulatoriu, 99% sunt privati, imagistica la fel - tot ce inseamna radiologie si imagistica de inalta performanta tot asa sunt privati cu contract cu Casa, in partea de spitalizare si mai ales de spitalizare continua, acolo mai ales statul detine o majoritate, pentru ca acolo suntem mai la inceput cu dezvoltarea", ne-a declarat presedintele Palmed.Bani de la buget cu dedicatie pentru salariiHotoboc spune ca Guvernul a facut o discriminare acoperind pentru spitale cresterile salariale, pentru ca banii decontati prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sunt pentru servicii medicale."Casa de Asigurari de Sanatate trebuie sa deconteze niste servicii medicale, Casa nu plateste facturi, salarii. Guvernantii nostri au gasit o chichita si au alocat niste bani separat de la bugetul de stat, dar tot prin Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate. Au bagat banii astia in Fond, dar au zis 'din banii astia platiti doar salarii si doar la spitalele de stat ...citeste mai departe despre " Efectul majorarii salariilor medicilor: Aceleasi conditii sau chiar mai proaste la stat, preturi mai mari la privat " pe Ziare.com