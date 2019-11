ELCEN: Bucurestenii vor avea caldura, dar numai daca Primaria Capitalei garanteaza ca o va plati

Cand au auzit despre falimentul RADET, bucurestenii s-au intrebat, pe buna dreptate: vom mai avea sau nu caldura si apa calda, in lunile de iarna care urmeaza? RADET - care apartine Primariei Capitalei si care distribuie agentul termic in oras - s-a grabit sa anunte ca furnizarea va continua.Mai rezervat, ELCEN - care produce agentul termic in 4 centrale electrice de termoficare - sustine ca lucrurile nu sunt chiar asa de simple. De fapt, si ELCEN sustine ca furnizarea caldurii si apei calde pentru bucuresteni va continua, intr-adevar, dar numai daca Primaria Capitalei isi asuma raspunderea de a plati pentru ce li se livreaza oamenilor."ELCEN asigura pe aceasta cale toti factorii implicati cat si pe bucuresteni ca are capacitatea si disponibilitatea de a asigura furnizarea agentului termic si a apeicalde in sezonul de iarna 2019-2020, atat timp cat va exista garantia achitariiserviciilor prestate.In acest sens, in urma sedintei convocate de catre ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, s-a comunicat catre PMB solutia legala pentru asigurarea continuarii prestarii serviciului public de furnizare a energiei termice si a apei calde, asteptandu-se, asa cum s-a atras atentia inca de saptamana trecuta, asumarea de catre PMB a responsabilitatii asigurarii continuitatii serviciului", se arata intr-un comunicat de presa remis de ELCEN Redactiei Ziare.com.Aceasta solutie ar urma sa fie una temporara, pana cand Compania Municipala Termoenergetica SA ar urma sa preia de la RADET furnizarea agentului termic si a apei calde, in Capitala.Razboiul din termoficare continua, chiar daca RADET dispareInca din prima parte a zilei, Gheorghe Piperea , administratorul judiciar al RADET a declarat pentru jurnalistii de la B1 TV ca de vina pentru situatia prezenta este ELCEN.In replica, in comunicatul remis redactiei Ziare.com, ELCEN a comunicat ca "ajungerea in faliment a RADET a fost determinata de faptului ca planul de reorganizare al RADET propus de administratorul judiciar ROMINSOLV a fost nelegal, lucru constatat de judecatorul-sindic si confirmat de catre Curtea de Apel Bucuresti si nu de pozitia ELCEN. Raspunderea pentru starea de faliment a RADET este a Rominsolv si PMB cei care ...citeste mai departe despre " ELCEN: Bucurestenii vor avea caldura, dar numai daca Primaria Capitalei garanteaza ca o va plati " pe Ziare.com