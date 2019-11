ELCEN o acuza pe Gabriela Firea, dupa avaria de la Grozavesti: Efectele ar fi putut fi nule

Potrivit unui comunicat transmis marti seara de ELCEN, efectele avariei de la Grozavesti ar fi putut fi "nule"."Foarte important de retinut ca aceste efecte ar fi fost nule daca reteaua de termoficare aflata in responsabilitatea Primariei municipiului Bucuresti ar fi avut capacitatea tehnica de a prelua necesarul de energie termica aferent CTE Grozavesti in aria celorlalte centrale.Din pacate, reteaua de termoficare se afla intr-o stare avansata de deteriorare si nu permite efectuarea manevrelor de preluare a sarcinii termice, desi centralele ELCEN au capacitatea de a asigura rezerva necesara, asa cum a fost cazul si in aceasta situatie", a transmis ELCEN.Potrivit documentului citat, incidentul de sambata nu a fost o explozie si a determinat livrarea, pentru un interval de 6 pana la 8 ore, a unor temperaturi mai mici ale agentului termic fata de cele comandate de RADET."Pentru o mai buna intelegere, pentru doar cateva ore, s-a produs o diminuare cu aproximativ 30 de Gcal din totalul de circa 800 Gcal solicitat prin comanda RADET, asadar un procent de aproximativ 3%.Parametrii de livrare a energiei termice s-au imbunatatit considerabil inca din noaptea respectiva, ca urmare a interventiei prompte a echipelor operative ale ELCEN. Duminica, necesarul de sarcina termica era deja acoperit, astfel incat efectele produse si resimtite au fost minime", se mai arata in comunicatul citat.Reactia ELCEN vine dupa ce primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marti, in fata sediului PSD, ca in ultimele doua zile RADET nu a avut avarii, ci doar ELCEN."Incepand din aceasta seara (marti - n.red.), si avaria pe care a avut-o CET Grozavesti, care apartine ELCEN, deci Ministerul Energiei, va fi finalizata, astfel incat incepand din aceasta noapte nu vor mai fi probleme cu livrarea agentului termic in Capitala. RADET-ul nu a avut avarii, doar ELCEN-ul, in ultimele doua zile", a spus Firea.Echipele ELCEN au intervenit, sambata, la CTE Grozavesti, pentru a remedia o avarie din cauza careia bucurestenii din sectoarele 1 si 5 au ramas fara apa calda si caldura. Incidentul s-a produs din pricina unei fisuri survenite la un cazan din incinta centra ...citeste mai departe despre " ELCEN o acuza pe Gabriela Firea, dupa avaria de la Grozavesti: Efectele ar fi putut fi nule " pe Ziare.com