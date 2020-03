Electrica anunta ca suspenda activitatea din centrele de relatii cu clientii, pana in 20 martie

"Avand in vedere evolutia situatiei legata de Coronavirus (Covid-19), Electrica Furnizare, compania de furnizare a energiei electrice si gazelor naturale din cadrul Grupului Electrica, a decis sa suspende temporar activitatile care presupun interactiunea directa cu clientii, in concordanta cu recomandarile si masurile adoptate de autoritati.Astfel, pentru a proteja sanatatea clientilor, a partenerilor si a angajatilor companiei si, implicit, pentru limitarea raspandirii Coronavirus in comunitatile in care ne desfasuram activitatea, toate centrele de relatii cu clientii din arealul SFEE Transilvania Sud, SFEE Transilvania Nord, SFEE Muntenia Nord, inclusiv punctele de lucru din Bucuresti, Iasi si Tulcea, isi vor suspenda temporar activitatea, in perioada 17.03.2020-20.03.2020, urmand sa reevaluam situatia in functie de evolutia contextului epidemiologic", a transmis, luni, Electrica Furnizare.Clientii si partenerii Electrica Furnizare sunt incurajati sa utilizeze urmatoarele canale alternative de comunicare:Portalul si aplicatia mobila MyElectricaContul de client MyElectrica face posibila gestionarea relatiei cu Electrica Furnizare de la distanta, oferind utilizatorului acces la:* factura in format electronic;* transmiterea indexului prin autocitire;* plata online a facturilor;* vizualizarea istoricului facturilor;* vizualizarea graficului de consum;* evidenta platilor la zi.Linii telefonice dedicateAtat linia dedicata comunicarii indexului autocitit (0800 800 048, Telverde, apel gratuit, non-stop), cat si linia de Call-center pentru informatii comerciale (0244 406 006, apel taxabil, tarif normal, de luni pana vineri, intre orele 08:00-20:00) sunt disponibile pentru a contacta furnizorul.Formular de contact onlinePentru incheierea unui contract de furnizare sau pentru obtinerea de informatii care privesc contractul, facturile emise, platile efectuate, termenele de plata, metodele de facturare, tarifele ori echipamentele de masurare a energiei electrice, Electrica Furnizare pune la dispozitia clientilor sai formularul de contact online.Corespondenta prin e-mailPentru solicitarea sau transmiterea oricaror informatii de natura comerciala, clientii pot contacta furnizorul si prin inter ...citeste mai departe despre " Electrica anunta ca suspenda activitatea din centrele de relatii cu clientii, pana in 20 martie " pe Ziare.com