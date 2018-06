Inalta Curte a decis condamnarea definitiva a Elenei udrea la 6 ani de inchisoare cu executare, Rudel Obreja a fost condamnat la 5 ani cu executare. Magistratii au pastrat in cazul celorllati inculpati deciziiile date in faza de fond.Elena Udrea este unul dintre cei mai puternici politicieni din ultimul deceniu, fost candidat la alegerile prezidentiale din 2014 si fost ministru al Dezvoltarii. In prezent, ea este plecata in Costa Rica.Dosarul este pe rolul instantelor din aprilie 2015. Completul de judecata este format din: Mirela Sorina Popescu (presedinte), Constantin Epure, Simona Encean, Ionut Matei si Simona Cirnaru. Dupa ce cazul a ramas in pronuntare, Elena Udrea a solicitat repunerea dosarului pe rol in baza unor "dezvaluiri" facute de fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, care a publicat mai multe note SRI care ar avea legatura cu acest caz.Pana acum, Completul de 5 judecatori a amanat o data decizia in acest caz. Intr-un interviu acordat saptamana trecuta Gazetei Sporturilor, Elena Udrea era optimista si arata jurnalistilor care au vizitat-o in Costa Rica ca "pe 5 iunie vor trimite dosarul la rejudecare si ma intorc in tara inaintea voastra!".De la inceputul anchetei in acest dosar, Elena Udrea a sustinut ca este nevinovata si a cerut achitarea sa.Citeste mai departe despre " Elena Udrea, condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul Gala Bute " pe Ziare.com