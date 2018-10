Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute in Costa Rica (Video)

Conform Organismului de Investigatii Judiciare din Costa Rica, Udrea, acuzata de luare de mita si abuz in serviciu, a fost retinuta pe strada, la ora locala 10:00, iar Bica, acuzata de luare de mita si coruptie, a fost retinuta tot pe strada, patru ore mai tarziu. Actiunea a fost realizata in colaborare cu Directia de Informatii si de Securitate Nationala.Ambele aveau alerta rosie in baza de date Interpol, precizeaza institutia, citata de News.ro.Informatia a fost confirmata, miercuri dimineata, si de Politia Romana. "In urma schimbului de date si informatii transmise prin Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, in cursul acestei nopti, in Costa Rica, au fost localizate si retinute Udrea Elena Gabriela si Bica Alina Mihaela", a anuntat Inspectoratul General al Politiei Romane.Cele doua nu pot fi extradate imediat, dar vor fi prezentate Tribunalului din San Jose, impotriva lor putand fi decise masuri preventive pana cand autoritatile pentru migratie vor decide daca le vor acorda statut de refugiat, asa cum au solicitat.Veronel Radulescu, avocatul Elenei Udrea, a declarat, la Digi24, ca instanta va tine cont, cu siguranta, de faptul ca fostul ministru are un copil, nascut pe 20 septembrie si care nu poate fi despartit de mama, potrivit legislatiei din Costa Rica, dar si de statutul de azilant, din care decurge dreptul de a nu fi extradat."In acest moment, Elena Udrea este la sediul Interpol pentru a fi dusa la o instanta din Costa Rica. Nu am vorbit cu Elena Udrea, am vorbit cu Adrian (Adrian Alexandrov, iubitul fostului ministru - n.red.) . Mi-a spus ce s-a intamplat, ca era langa o cafenea din zona in care locuieste si s-a prezentat cineva de la Interpol, care a invitat-o la sediu pentru procedura de extradare la solicitarea statului roman", a declarat avocatul Veronel Radulescu, la Digi24.Radulescu a mentionat ca, din punctul sau de vedere, instanta nu va dispune extradarea."Din punctul meu de vedere, instanta nu va dispune extradarea Elenei Udrea, mai ales ca fetita are cetatenie costaricana, cu drepturi protejate de autoritatile din Costa Rica, una dintre prevederi fiind ca un copil nu trebuie despartit de mama lui", a explicat avocatul.Intrebat despre copil, acesta a spus la Antena3 ca este la ...citeste mai departe despre " Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute in Costa Rica (Video) " pe Ziare.com