Elevii bucuresteni din familii cu venituri reduse ar putea beneficia de 450 de lei pentru achizitia rechizitelor

Conform unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei din 23 august a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, sprijinul financiar pentru prevenirea abandonului scolar urmeaza sa fie acordat de catre Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti (DGASMB) . Beneficiarii vor fi parintii/reprezentantii legali ai copiilor incadrati intr-o forma de invatamant publica sau privata, cu domiciliul stabil in Bucuresti de cel putin sase luni sau resedinta de cel putin sase luni pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Bucuresti.Sprijinul va fi acordat sub rezerva achitarii de catre beneficiar a obligatiilor de plata fata de bugetul local. De asemenea, acesta va fi oferit doar daca produsele achizitionate sunt carti, papetarie si rechizite pentru copii, conform listei ce va fi publicata pe site-ul DGASMB.Sprijinul financiar nu se va acorda pentru copiii aflati in plasament la asistentul maternal profesionist.Produsele care pot fi achizitionate cu sprijinul financiar sunt: carti pentru copii care ajuta la cresterea si dezvoltarea corespunzatoare a acestora, carti care fac parte din bibliografia obligatorie, manuale scolare, culegeri, carti de colorat, carti cu povesti, carti audio, carti de matematica si logica, stiinta si viata, educatie medicala, educatie civica si etica.De asemenea vor putea fi luate: rechizite si papetarie pentru copii: instrumente de scris si corectura, articole din hartie, caiete si coperti, adezivi, obiecte pentru pictura, desen, penare, ghiozdane, dar si alte articole scolare.Beneficiarii vor transmite cererea si documentele necesare doar prin posta la sediul DGASMB din str. Constantin Mille nr. 10. Sprijinul financiar va fi virat in contul beneficiarului la finalul lunii urmatoare depunerii cererii, pentru cererile care au data postei pana pe data de 15 ale lunii si pana la finalul celei de-a doua luni de la depunere pentru cererile care au data postei dupa data de 15 ale lunii.In expunerea de motive, primarul general, Gabriela Firea, arata ca potrivit unui studiu al Institutului National de Statistica, un sfert din populatia cu varsta prescolara si scolara de la nivelul anului 2014-2015 nu a fost prins in sistemul national de educat