Elogiu pentru Kovesi asumat de board-ul editorial Financial Times: Femeia potrivita pentru a fi procurorul-sef al Europei. Un argument este chiar opozitia Guvernului

"Uniunea Europeana se afla in proces de numire a procurorului sef european. Ar trebui sa aleaga persoana cea mai calificata pentru aceasta activitate. Aceasta este Laura Codruta Kovesi, un procuror curajos din Romania.Exista cateva argumente excelente in favoarea numirii doamnei Kovesi, nu in ultimul rand faptul ca Guvernul Romaniei se opune cu fermitate numirii sale", se arata in articolul respectiv.FT adauga ca nu exista niciun dubiu ca ceilalti doi candidati, din Franta si Germania, ar face o treaba buna, dar niciunul nu are experienta lui Kovesi de a conduce o lupta "dificila si, cateodata, singura" impotriva coruptiei profunde din Romania.