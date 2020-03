Comandantul armatei, Thomas Sussli, a indicat intr-un mesaj postat pe Twitter ca batalionul, care are un numar mare de efective ''pregatite pentru a acorda ingrijiri de baza'', va indeplini o misiune ''speciala pentru securitatea si protectia tuturor''.Purtatorul de cuvant al armatei, Daniel Reist, a declarat pentru AFP ca batalionul, care are intre 500 si 600 de persoane, va fi pregatit sa ajute spitalele din toata tara, daca va fi solicitat, in special in materie de logistica."Deocamdata, nu a existat o solicitare", a precizat el.Autoritatile elvetiene au adoptat deja vineri masuri exceptionale, intre care inchiderea scolilor si interzicerea adunarilor cu peste 100 de persoane. ...citeste mai departe despre " Elvetia: Armata se pregateste sa ajute spitalele din tara in lupta cu coronavirusul " pe Ziare.com