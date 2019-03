Emerging Europe: Kovesi, busola morala a Romaniei. Daca va ajunge presedinte, va fi cel mai mare cosmar al PSD

Pe 7 martie, la audierea in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa, care a durat mai bine de cinci ore, Kovesi a fost informata ca este e suspecta intr-un alt dosar, fiind acuzata ca ar fi coordonat un grup infractional organizat cu procurorii in DNA.Mai exact, scrie sursa citata, procurorii din cadrul controversatei Sectii speciale pentru investigarea magistratilor sustin ca Laura Codruta Kovesi a fost complice "la represiune nedreapta" in timp ce investiga presupuse cazuri de coruptie.In aceeasi zi, Parlamentul European si-a aratat in mod oficial sustinerea pentru Laura Codruta Kovesi in functia de procuror-sef european. "Avem nevoie de mai multe femei exemplare ca ea, in functii de conducere", a declarat presedintele PE, Antonio Tajani.Laura Codruta Kovesi nu crede insa ca data aleasa pentru a fi audiata a reprezentat o coincidenta, precizeaza autorul articolului. "M-au convocat pe 7 martie stiind ca exact in acea zi Parlamentul European va vota candidatura mea", a spus ea.Si tot in aceeasi zi aglomerata, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a trimis o scrisoare catre Financial Times in care sustinea ca Laura Codruta Kovesi nu este potrivita pentru functia de procuror-sef european."Din toate dovezile pe care le-am vazut - de la judecatori, procurori si alte surse credibile - doamna Kovesi nu ar trebui sa fie numita in aceasta pozitie extrem de importanta", a scris Toader."Nu a fost demisa anul trecut pentru ca institutia pe care o conducea, DNA, viza politicieni corupti. Ea a fost demisa pentru ca DNA incalca legea. Curtea Constitutionala a spus acest lucru. Strategia de investigare a doamnei Kovesi se baza pe constrangere", a continuat el."Dupa plecarea lui Kovesi de la DNA, am descoperit ca, pe parcursul unei perioade de patru ani, in timp ce aceasta era in functie, s-au inceput investigatii impotriva a 3.420 de judecatori si procurori - peste jumatate din magistratura. Aceste investigatii au ramas deschise si nu au fost niciodata judecate", a mai spus Toader.Ziua urmatoare, DNA a trimis si ea o scrisoare la Financial Times, aratand ca statisticile lui Tudorel Toader sunt false.De altfel, Financial Times a sustinut public ca Laura Codruta Kovesi este potrivita pentru ...citeste mai departe despre " Emerging Europe: Kovesi, busola morala a Romaniei. Daca va ajunge presedinte, va fi cel mai mare cosmar al PSD " pe Ziare.com