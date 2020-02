Epidemia cu noul coronavirus se raspandeste galopant: Peste 100 de cazuri de infectie in Italia. Numarul mortilor in Iran a ajuns la sase

Potrivit CNN, majoritatea cazurilor din Italia sunt concentrate in regiunile nordice din Lombardia (89 de cazuri), Veneto, Emilia Romagna si Piemonte.Oficialii din Sanatate sunt asteptati sa organizeze duminica o conferinta de presa pentru a actualiza datele.Agentia italiana Ansa scrie ca Attilio Fontana, presedintele regiunii Lombardia, a precizat ca numarul celor infectati depaseste cu siguranta 100, aratandu-si regretul pentru aceasta situatie.Potrivit acestuia, numarul celor care vor trebui sa stea in carantina pentru a evita raspandirea coronavirusului "va fi foarte semnificativ".Potrivit lui Fontana, se cauta solutii pentru bolnavi pe langa unitatile din Milano si Piacenza, precum "spitale dezactivate sau unitati hoteliere disponibile".In regiunile italiene afectate, comunitatea de cetateni romani e numeroasa, astfel ca MAE a anuntat ca la nivelul Ambasadei Romaniei la Roma a fost constituit un task force.De asemenea, Ministerul Sanatatii din Romania a anuntat ca romanii care se intorc in tara din Veneto si Lombardia vor sta in carantina 14 zile.Pana acum, autoritatile italiene nu au anuntat romani care sa aiba noul coronavirus.Si situatia din Iran escaladeazaDe asemenea, a crescut numarul persoanelor decedate din cauza coronavirusului in Iran, dupa ce duminica a murit un barbat aflat in spitalul din orasul Tonekabon.Potrivit Ansa, anuntul a fost facut de seful Universitatii de Stiinte Medicale din Mazandaran, citat de o televiziune de stat.Barbatul se afla in terapia intensiva a spitalului din Tonekabon. Numarul persoanelor decedate in Iran ajunge astfel la sase.Sambata, purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii de la Teheran, Kianush Jahanpur, spunea la o televiziune de stat ca au fost confirmate zece cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, bilantul fiind de 28 de cazuri, din care sambata erau cinci decese. ...citeste mai departe despre " Epidemia cu noul coronavirus se raspandeste galopant: Peste 100 de cazuri de infectie in Italia. Numarul mortilor in Iran a ajuns la sase " pe Ziare.com