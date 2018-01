Potrivit informatiilor publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica (INSP), un al 38-lea deces posibil datorat rujeolei se afla in curs de investigare in vederea confirmarii/infirmarii.Este vorba despre un baietel in varsta de 2 ani, nevaccinat, din judetul Suceava."In saptamana 1- 5 ianuarie 2018 au fost raportate inca 28 de cazuri nou confirmate in 7 judete si in municipiul Bucuresti", precizeaza INSP.Citeste si El Pais: Romania se confrunta cu cea mai mare epidemie de rujeola din UE din ultimele decenii ...citeste mai departe despre " Epidemia de rujeola face in continuare victime. Sunt peste 10.000 de cazuri " pe Ziare.com