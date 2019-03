Eurodeputatii straini au fost enervati de propaganda guvernului roman in cazul Kovesi: E inadmisibil sa incerce sa se amestece in felul asta in nominalizarea pentru o functie europeana!

declansarea celor 18 proceduri de urmarire penala impotriva unei persoane careia nu i se putea reprosa nimic, in afara de faptul ca a fost uneori poate prea dura, nu este un lucru acceptabil.Europarlamentarul PPE Frank Engel (Luxemburg) a povestit pentru Ziare.com cum a luat decizia pro-Kovesi in Comisia LIBE si cat a contat felul in care Guvernul de la Bucuresti a incercat sa submineze candidatura fostei sefe a DNA."Eu am votat pentru ea si cred ca ar fi un semnal puternic si important daca va fi investita in aceasta functie. Nu inseamna ca ceilalti candidati nu erau buni. Candidatul francez are acelasi nume ca fostul meu director de liceu (rade - n.red.) si i-am si spus ca nu pot fi vreodata impotriva cuiva care se numeste Bonhert, deoarece ma impacam bine cu fostul meu director.Cred ca urmarea logica va fi confirmarea doamnei Kovesi si un motiv pentru asta este si maniera in care a fost demisa in Romania.Trebuie sa dam un mesaj guvernului roman ca declansarea celor 18 proceduri de urmarire penala impotriva unei persoane careia nu i se putea reprosa nimic, in afara de faptul ca a fost uneori poate prea dura, nu este un lucru acceptabil.(...)Ceea ce s-a remarcat si in timpul audierilor, cum eurodeputatii erau extrem de enervati de demersurile guvernului roman, si spuneau ca e inadmisibil ca un guvern sa incerce sa se amestece in felul asta in nominalizarea pentru o functie europeana".Acesta a amintit si de mailurile pe care colegii romani din PSD si ALDE le-au trimis, pentru a o discredita pe Kovesi."Nu am fost eu favorizat in vreun fel, toti am fost destinatarii acestei propagande a guvernului roman care incerca sa o prezinte ca pe o criminala pentru care nu trebuie votat".O practica deloc agreata la nivelul institutiilor Uniunii Europene, aminteste el."Este posibil, in anumite circumstante, ca o reprezentanta permanenta sa incerce, prin contacte discrete, sa-si promoveze cauza. Dar sa primesti scrisori cvasi-oficiale din partea guvernului roman, care sa indemne sa nu votati in niciun caz pentru Kovesi, asta nu s-a mai vazut".Ironic, Cristian Preda l-a completat: "Este o parte a originalitatii romanesti, pe care am adus-o in Europa"."Au existat colegi care au primit si telefoane despre Kovesi, mi-au povestit ca au ramas socati de intamplare. A exista ...citeste mai departe despre " Eurodeputatii straini au fost enervati de propaganda guvernului roman in cazul Kovesi: E inadmisibil sa incerce sa se amestece in felul asta in nominalizarea pentru o functie europeana! " pe Ziare.com