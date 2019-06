Euronews: Cand coruptia din Romania incepe inainte de nastere. Victoriile recente sunt doar inceputul

De asemenea, romanii au aratat un sprijin puternic pentru referendumul organizat de presedintele Klaus Iohannis, care a avut drept scop oprirea Guvernului de la a da ordonante de urgenta care sa desfiinteze Legile anticoruptiei, astfel incat oficialii de rang inalt sa scape de inchisoare, scrie Bart Scheffers intr-un amplu editorial pe Euronews.Aceste victorii au fost urmate, o zi mai tarziu, de o decizie a instantei supreme prin care liderul PSD Liviu Dragnea, considerat si cel mai puternic om din Romania, a fost condamnat definitiv la inchisoare.Totusi, acesta este doar inceputul, pentru ca raman multe provocari pentru poporul roman, multe dintre ele fiind agravate de coruptie, comenteaza Bart Scheffers.Pentru a va oferi un exemplu al coruptiei din Romania, spune el, este suficient sa va uitati la femeile care incearca sa beneficieze de ingrijiri medicale. Daca vreti sa nasteti in Romania, va trebui, probabil, sa platiti pentru ingrijirea primita in maternitate. Si nu e vorba doar de o simpla mita. S-ar putea sa existe concurenta. Astfel, daca mita dumneavoastra nu este suficient de mare, altcineva, care va plati mai mult, va beneficia de ingrijirile medicale pe care le doreati.Daca veti masura costurile, veti observa ca uneori e mai rentabil sa alegeti sistemul privat de sanatate. Si tinand cont de faptul ca multi romani nu dispun de acesti bani - Romania are una dintre cele mai ridicate rate de saracie din Europa - acestia apeleaza la credit.Daca alegeti sa nasteti in sistemul de sanatate publica si nu platiti mita, riscati si sanatatea nou-nascutului, avertizeaza Bart Scheffers. Costurile socante la care se ridica mita in urma cu 10 ani exista si azi.Euronews face trimitere aici la povestea unei tinere mamici din Romania, relatata de New York Times, in urma cu 10 ani. Alina Lungu spunea atunci ca, in ciuda numeroaselor spagi date medicului ginecolog in timpul sarcinii, in momentul in care a trebuit sa nasca ea a fost lasata singura, timp de o ora, in camera ei. Apoi, un medic a venit si a constatat ca bebelusul avea cordonul ombilical infasurat in jurul gatului si era aproape sufocat. Copilul s-a nascut orb si surd."Medicii din Romania ...citeste mai departe despre " Euronews: Cand coruptia din Romania incepe inainte de nastere. Victoriile recente sunt doar inceputul " pe Ziare.com