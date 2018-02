"Sefa anticoruptie din Romania, aflata sub tirul acuzatiilor, primeste sustinere prezidentiala", titreaza Euronews, care noteaza ca, desi ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea lui Kovesi, joi seara, presedintele si-a reiterat sustinerea fata de sefa DNA.Sursa citata noteaza ca DNA a investigat parlamentari, ministri si alti oficiali de top, scotand la iveala conflicte de interese vechi de ani, fraude si abuzuri de putere in Romania."O sustin si pe doamna Kovesi si activitatea DNA. DNA-ul face o treaba buna si conducerea DNA face o treaba buna. Ceea ce am auzit aseara nu a fost de natura sa imi schimbe opinia", a declarat Iohannis, referitor la cererea lui Toader.Pe acest subiect, citeste si:Declaratiile lui Kovesi pentru BBC si Euronews care l-au determinat pe Toader sa-i ceara revocareaCererea lui Toader de revocare a sefei DNA face inconjurul lumii: Kovesi e cea mai populara persoana publica din Romania. Asteptati-va la probleme! ...citeste mai departe despre " Euronews, cu ochii pe Romania: Sub tirul acuzatiilor, Kovesi se bucura de sustinerea lui Iohannis " pe Ziare.com