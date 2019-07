Europa se sufoca: Noi temperaturi record au fost inregistrate in Belgia, Olanda si Germania

"Nou record de temperatura in Germania! Cu 40,5 grade Celsius, recordul precedent de 40,3 grade Celsius (Kitzingen, 5 iulie 2015) pentru intreaga Germanie, a fost doborat astazi la Geilenkirchen!", a anuntat miercuri seara pe Twitter serviciul meteorologic german (DWD), relateaza AFP.OlandaIn Olanda, in cursul dupa-amiezii, mercurul din termometre a urcat pana la 38,8 de grade Celsius la Gilze Rijen, in sud, si pana la 39,2 grade Celsius la Eindhoven. Cel mai recent record data din 1944, cand au fost 38,6 grade Celsius, potrivit institutului regal de meteorologie din Olanda.Temperatura este atat de ridicata, incat metalul de pe unele poduri din Amsterdam si Haarlem isi modifica forma, iar angajatii municipali pulverizeaza apa pentru a le raci.Postul local de televiziune RTV Oost a decis sa ofere spectatorilor o "tele-racorire" prin transmiterea in sistem live streaming a unor imagini de arhiva cu peisaje hibernale.Cateva sute de porci au murit in noaptea de marti spre miercuri la o ferma din Middelharnis, in vestul Olandei, din cauza caldurii si a unei defectiuni a sistemului de ventilatie, potrivit media locale.BelgiaSi in Belgia, unde a fost declansat in premiera "codul rosu" de canicula, a fost inregistrat un record istoric. O temperatura de 39,9 grade Celsius a fost consemnata, miercuri, la baza militara Kleine-Brogel din nord-est, a indicat David Dehenauw de la institutul regal de meteorologie din Belgia.Aceasta este "cea mai ridicata temperatura de la inceputul observatiilor, in 1833", a subliniat el.FrantaCe este mai rau urmeaza, au avertizat meteorologii care au prognozat o noua crestere a temperaturilor pana vineri. Astfel, ar putea veni randul Parisului sa doboare, joi, recordul de caldura stabilit in 1947 - 40,4 grade Celsius, noteaza AFP.In Franta, nivelul de avertizare de canicula, pana acum "portocalie" in majoritatea teritoriului, a fost ridicata la "rosu" in partea de nord, inclusiv in capitala.Premierul Edouard Philippe a solicitat "acordarea unei atentii deosebite pesoanelor izolate".Temperaturile ar putea depasi 40 de grade Celsius in nord-estul Frantei si ar putea ajunge pana la 43 de grade Celsius la nivel local.GermaniaIn Germania, intreaga tara este sub incidenta unei alerte de canicula. Lacurile ...citeste mai departe despre " Europa se sufoca: Noi temperaturi record au fost inregistrate in Belgia, Olanda si Germania " pe Ziare.com