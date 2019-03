Europarlamentarul Laurentiu Rebega a fost trimis in judecata intr-un dosar de coruptie

Alaturi de Rebega au mai fost trimise in judecata alte 6 persoane.Potrivit sursei citate, obiectul procesului este coruptie, iar obiectele secundare ale dosarului sunt infractiunea de fals intelectual si infractiunea de spalare de bani.Oficiali din DNA au confirmat pentru Ziare.com trimiterea in judecata a lui Lauretiu Rebega.