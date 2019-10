Nivelurile cele mai reduse ale acestui indicator se inregistrau in Cehia (12,2%), Slovenia (16,2%), Slovacia (16,3%, datele din 2017), Finlanda (16,5%), Olanda (16,7%), Danemarca si Franta (ambele cu 17,4%) si Austria (17,5%).In cele 28 de state din Uniunea Europeana, 21,7% din populatie - respectiv 109,2 milioane de persoane - era supusa in 2018 riscului de saracie si excluziune sociala, in scadere fata de nivelul de varf din 2012 (123,8 milioane de persoane).Un obiectiv al Strategiei Europa 2020 este scoaterea din categoria celor expusi saraciei si excluziunii sociale in UE a cel putin 20 de milioane de persoane pana in 2020.In perioada 2008 - 2018, riscul de saracie si excluziune sociala a crescut in noua state membre din UE: Luxemburg (de la 15,5% in 2008 la 21,9% in 2018, sau 6,4 puncte procentuale), Grecia (3,7 pp), Estonia (2,6 pp), Spania (2,3 pp), Italia si Olanda (ambele cu 1,8 pp), Suedia (1,3 pp), Danemarca (1,1 pp) si Cipru (0,6 pp).In schimb, cel mai semnificativ declin a fost raportat in Bulgaria (de la 44,8% in 2008 la 32,8% in 2018, sau minus 12 puncte procentuale), Romania (minus 11,7 pp), Polonia (minus 11,6 pp), Ungaria (minus 11,6 pp) si Letonia (minus 5,8 pp).In 2008, Romania avea 9,11 milioane de cetateni supusi riscului de saracie si excluziune sociala, iar anul trecut - 6,36 milioane.Datele au fost publicate de Eurostat cu ocazia Zilei internationale pentru eradicarea saraciei, in 17 octombrie. ...citeste mai departe despre " Eurostat: O treime dintre romani sunt supusi riscului de saracie si excluziune sociala " pe Ziare.com