Evenimentele politice ale anului 2018 in Romania si in lume: Toti ochii pe Justitie si pe Rusia

De asemenea, tot in acest an s-au dus cele mai mari lupte pentru modificarea Legilor in Justitie, fie prin ordonante de urgenta ale Guvernului, fie prin legi si modificari in Parlament. De fiecare data, sute de mii de oameni au reactionat si au protestat.Ramane de vazut ce va urma in anul 2018, care se anunta decisiv in viitorul Justitiei din Romania, mai ales ca apoi vor fi doi ani cu alegeri - europarlamentare, prezidentiale, locale si parlamentare.Pe plan extern, cel mai important eveniment pare a fi scrutinul prezidential din Rusia.Sa vedem, totusi, la ce sa ne asteptam in 2018.Justitia, campul de lupta in RomaniaToti ochii sunt indreptati catre ce se va intampla cu Legile Justitiei. Sa ne reamintim rapid: cele trei proiecte de lege au fost adoptate pe 11 decembrie si pe 13 decembrie, in Camera Deputatilor, iar apoi, pe rand, pe 19 decembrie, pe 20 decembrie si pe 21 decembrie, in Senat.De aici, toate privirile se intorc catre CCR, dar si catre presedintele Klaus Iohannis. Primul pas l-a facut Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe 22 decembrie, judecatorii sesizand aspecte de neconstitutionalitate la CCR pe toate cele trei proiecte de lege. Ulterior, pe 27 decembrie, Forumul Judecatorilor i-a cerut presedintelui Iohannis sa faca acelasi lucru, dupa ce seful statului criticase dur, cu o saptamana inainte, adoptarea legilor.Presedintele nu a sesizat insa pana acum Curtea Constitutionala, insa este de asteptat sa faca acest lucru, inainte de a retrimite legile la reexaminare. In orice caz, aceste actiuni vor avea loc in urmatoarele saptamani.Tot la capitolul Justitie intra si modificarile la Codul Penal gandite de deputatul PSD Catalin Radulescu. Imediat dupa Craciun, au aparut informatii privind un proiect prin care ar fi instituit prag de 200.000 de euro pentru abuz in serviciu si s-ar da practic liber la mita si trafic de influenta, dar si la folosirea functiei pentru favoruri sexuale. Apoi, deputatul PSD a initiat o alta lege, care sa le ofere superimunitate parlamentarilor, primarilor si presedintelui. In cateva zile, insa, nu doar UDMR, ci si propriii colegi PSD-isti care isi pusesera semnaturile s-au dezis de modificari.