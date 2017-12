Evolutiile probabile pe plan politic si economic, in lume, in 2018

"Echipa de analisti a cotidianului Financial Times a anticipat destul de precis evolutiile pentru 2017. Dar nu a fost perfect. (...) In total, FT a raspuns corect la 15 dintre cele 19 intrebari privind evolutiile pentru 2017", scriu editorialistii inainte de a formula previziuni pentru anul 2018.Ramane Theresa May prim-ministru al Marii Britanii in 2018?La intrebarea daca Theresa May va ramane prim-ministru al Marii Britanii in 2018, analistul Sebastian Payne a raspuns: "Da. Doamna May si-a pierdut cea mai mare parte a autoritatii prin convocarea alegerilor anticipate. (...) Dar asigurarea acordului pe tema Brexit ii confera siguranta locului de munca pe termen scurt. Deci, pana la finalizarea procedurii Brexit in 2019, ori pana la aparitia unei variante alternative atragatoare, Partidul Conservator o va mentine in functie (...). "Economia britanica va avea cel mai lent ritm de crestere din Grupul G7?"Nu. Sigur ca acest lucru este posibil, dar, cu noroc, Theresa May s-a asigurat ca Marea Britanie nu va cadea intr-o prapastie in cazul in care nu va ajunge la niciun acord privind viitoarele relatii comerciale cu UE in 2019", explica analistul Martin Wolf.Va reusi presedintele Frantei, Emmanuel Macron, sa obtina angajamentul cancelarului Germaniei, Angela Merkel , pentru crearea unui buget al zonei euro?"Nu. Angela Merkel probabil va accepta un mic fond de investitii pentru zona euro, dar acest lucru nu va fi la amploarea ambitiilor presedintelui Frantei. Emmanuel Macron vrea un plan pentru crearea unui buget care sa reprezinte cateva procente din PIB-ul zonei euro, sub coordonarea unui ministru de Finante si cu masuri de atenuare a socurilor economice. Angela Merkel ar fi tentata sa accepte, dar are o pozitie politica slabita dupa scrutinul legislativ federal si nu va putea impune o astfel de hotarare electoratului sau preponderent sceptic", preconizeaza specialista Anne-Sylvaine Chassany.Editorialistul Courtney Weaver considera ca Partidul Democrat din SUA va obtine majoritatea in Congres dupa scrutinul legislativ partial programat in 2018.In acest context, jurnalistul Edward Luce crede ca este posibil ca democratii sa initieze proc ...citeste mai departe despre " Evolutiile probabile pe plan politic si economic, in lume, in 2018 " pe Ziare.com