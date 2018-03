In esenta era vorba de bani pe care Regiotrans ii incasa de la statul roman, in baza unor subventii pentru transportul public de calatori si care trebuiau investiti in dezvoltarea transportului feroviar. Prin diverse artificii financiare, o parte din bani ar fi ajuns in alta parte.Mai multe rapoarte ale Fiscului sunt probe cheie in dosarul in care Iorgu Ganea, asociat si administrator al companiei Regiotrans, Estrela Stefanescu, sef serviciu Urmarire Transporturi in cadrul CNCF CFR SA, firmele Regiotrans, Rail Force, RC CF Trans si Marub au fost trimisi in judecata. Este vorba de cazul in care era cercetat milionarul Costel Comana.Moartea lui Costel Comana, clasata de anchetatorii DNA drept sinucidere, nu a venit deloc in vreun moment lipsit de importanta. Contextul cat se poate de concret a fost declansarea de catre DNA a unui dosar avand in centru Regiotrans si contractul companiei cu CFR, acuzarea lui Comana de mita si retinerea celui mai apropiat colaborator - partenerul sau Iorgu Ganea. La o saptamana dupa, afaceristul milionar a fost gasit mort in avionul care il ducea spre Costa Rica.O ancheta jurnalistica publicata anul trecut de Rise Project sugera ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si-ar fi consolidat influenta, folosindu-se de un cerc restrans de oameni de incredere, care de aproape zece ani s-ar intalni in secret in Brazilia si ar face afaceri.In replica, seful social-democratilor sustine ca de 11 ani merge in Brazilia, dar ca nu are afaceri sau locuinte acolo. Din asa-zisul cerc de apropiati ai lui Dragnea facea parte si milionarul Costel Comana, patronul Regiotrans, care s-a sinucis in avion in 2015, se arata in ancheta RISE Project.Citeste mai departe despre " EXCLUSIV "Afacerile" milionarului roman care s-a sinucis in drum spre Costa Rica: cum s-au evaporat pana in Brazilia subventii de zeci de milioane de euro " pe Ziare.com