Ciolos e preferat pentru o candidatura la Cotroceni, in fata lui Barna. Alianta 2020 a crescut dupa europarlamentare (Sondaj)

E de mentionat faptul ca sondajul, obtinut de Ziare.com, a fost realizat in perioada calda de dupa europarlamentare, cand entuziasmul si dorinta de a urca in trenul victoriei erau sentimente preponderente.Ciolos, profil de prezidentiabil, mai degraba decat BarnaIn contextul in care USR si PLUS negociaza in aceste zile candidatura pentru Cotroceni, sondajul arata ca Dacian Ciolos e mai degraba perceput ca prezidentiabil decat Dan Barna.Chestionati cu privire la optiunile Aliantei pentru prezidentiale, votantii Aliantei s-au dispus astfel:* 55% din votantii Aliantei doresc ca Dacian Ciolos sa fie candidatul Aliantei la prezidentiale.* 24% din votantii Aliantei doresc ca K. Iohannis sa fie candidatul unic al opozitiei la prezidentiale.* 21% din votantii Aliantei doresc ca Dan Barna sa fie candidatul Aliantei la prezidentiale.La intrebarea "Daca ati avea de ales intre Dan Barna si Dacian Ciolos, cu cine ati vota?", raspunsurile arata astfel:* Niciunul din ei: 41%* Dacian Ciolos: 35%* Dan Barna: 14%* Nu stiu: 10%Mai nuantat:* Toata populatia: 35% Ciolos, 15% Barna* Votantii Aliantei: 80% Ciolos, 17% Barna* Votantii USR: 47% Ciolos, 48% Barna* Votantii PLUS: 90% Ciolos, 4% BarnaAstfel, daca Dacian Ciolos ar candida la prezidentiale, el ar intra in turul doi, fiind indicat ca optiune de 20,5% dintre respondenti.Klaus Iohannis are 43%, iar pe locul al treilea se situeaza Gabriela Firea, cu 17% dintre optiuni.Daca Dacian Ciolos nu ar candida insa, Gabriela Firea este cea cotata cu a doua sansa, dar nu suficient pentru turul doi, pentru ca Iohannis are, in acest scenariu, 55 de procente.Alianta 2020 a crescut pe succesul de la europarlamentareDaca in acest moment ar avea loc alegeri parlamentare si toti cei care au o optiune de vot ar veni sa voteze, Alianta ar avea un scor de 31%.Sondajul a testat optiunile de vot in cazul ruperii Aliantei, PLUS urmand sa obtina un scor de 23%, iar USR un scor de 8%.Dupa scrutinul pentru Parlamentul European, cand Alianta 2020 a obtinut un scor aproape egal cu PSD-ul, de 22,3