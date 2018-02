Cum au fost prietenii lui Dragnea prinsi ca fac evaziune: "Ce dracu', is deputat, trimiteam garda, te faceau... masca!"

Cine sunt principali actori ai afacerii

"Desi, ca administrator, figura fiul meu, activitatea de administrare a firmei a fost realizata de mine, inclusiv semnarea documentelor privind realizarea tranzactiilor dintre Proinvest si Fan Speed, pe de o parte, si Fan Speed si clientii finali ai utilajelor agricole, pe de alta parte.Fiind solicitat de procuror sa lamuresc cele aproape 300 de interceptari telefonice din care rezulta ca eu ma ocupam de activitatea curenta a firmei Sady Com, in sensul ca discutam cu clientii, stabileam preturi si modalitatea de incasare si transmiteam angajatilor coordonatele livrarii unor produse, confirm ca am realizat o parte din aceste activitati".Declaratia apartine fostului deputat PSD de Teleorman, Adrian Simionescu (parlamentar in perioada 2012-2016), si a fost data pe 17 noiembrie 2017 la DNA, in dosarul in care acesta este judecat pentru efectuare de acte de comert incompatibile cu functia detinuta si complicitate la evaziune fiscala.Fostul parlamentar a recunoscut practic ca, in timp ce era membru al Legislativului, se ocupa si de afacerile personale, prin societatile pe care le controla: Fan Speed Nikopole (Bulgaria) si Sady Com Turnu- Magurele (Teleorman). El a recunoscut partial acuzatiile DNA din acet dosar.In acelasi dosar, au mai fost trimisi in judecata cumnatul fostului parlamentar PSD, afaceristul Marian Fiscuci, si firma controlata de acesta, Proinvest SRL Alexandria. Acuzatia DNA: evaziune fiscala.Adrian Simionescu a fost vicepresedinte PSD Teleorman in perioada 2001-2012, fiind mana dreapta a lui Liviu Dragnea la conducerea organizatiei locale de partid. Politicianul a ocupat intre 2008 si 2009 functia de vicepresedinte al CJ Teleorman.Marian Fiscuci este prieten din copilarie al lui Liviu Dragnea, donator constant la PSD, a figurat timp de 4 ani in actele Tel Drum. A fost primul proprietar al firmei Tel Drum.Fiscuci si Dragnea sunt prieteni vechi, cei doi au absolvit impreuna in 1980 Colegiul Unirea din Turnu Magurele. Fiscuci a cumparat actiunile Tel Drum la privatizarea din 2001.