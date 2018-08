Planul huliganilor care au deturnat protestele din februarie 2017 si asemanari cu mitingul diasporei. Un prim verdict la doi ani de la violente. De ce nu am invatat nimic?

In februarie 2017, peste 150.000 de persoane participau la un protest pasnic in fata Guvernului. La fel ca la mitingul diasporei din 10 august, un grup mic, atunci de maximum 50 de persoane, a inceput sa-i provoace pe jandarmi si sa instige la violente. In ambele cazuri, printre cei care au declansat violentele au fost si ultrasi, suporteri ai unor echipe de fotbal din Bucuresti.Concluzia procurorului la finalul investigatiilor: "Din ansamblul materialului probator administrat in cauza, reiese ca galeriile au fost chemate la protest, ca unii dintre suporteri, chiar anterior incidentelor, s-au exprimat ca sunt doar niste pioni pe tabla de sah, ca membrii organizatiilor de suporteri au fost prezenti la protest indemnand la violente."Cine ii coordona pe suporterii care au fost agresivi in Piata Victoriei? Cine era cel care a facut planul sau cine a platit banii pentru realizarea de bannere sau achizitia de petarde sunt insa intrebari ramase fara raspuns.Desfasurarea evenimentelor, modul de actiune si de organizare aduc foarte mult cu intamplarile de la mitingul diasporei din 10 august.Pentru conducatorii fortelor de ordine din Piata Victoriei, rechizitoriul si concluziile procurorilor care au investigat violentele din februarie 2017 s-ar fi putut constitui intr-un autentic manual pentru a identifica si opri grupurile violente infiltrate la mitingul diasporei.Daca modul in care au actionat a fost un plan premeditat sau doar incompetenta crasa ramane sa aflam din investigatiile procurorilor.Concluziile investigatiilor violentelor din februarie 2017- Un grup de ultrasi s-a organizat pe Whatsapp pentru a deturna protestul pasnic.- La protest au fost prezenti membri ai galeriilor Rapid, Steaua si Dinamo.- Prin comportament si mesajele afisate, ultrasii instigau tinerii la violente.- "Suntem pioni pe o tabla de sah", spune pe Whatsapp unul dintre ultrasii care si-au dat seama ca sunt masa de manevra in aceste proteste.- In Piata Victoriei au vazut mai multi tineri imbracati cu geci cu sigla Rapidului sau cu fularele echipei Dinamo, spun jandarmii.- In dupa-masa zilei de 1 februarie 2017, suporterii fideli ai galeriei Dinamo au primit 400 de bilete "cu titlu ...citeste mai departe despre " Planul huliganilor care au deturnat protestele din februarie 2017 si asemanari cu mitingul diasporei. Un prim verdict la doi ani de la violente. De ce nu am invatat nimic? " pe Ziare.com