Exclusiv Sesizarea lui Kovesi a fost admisa in principiu de CEDO. Ce urmeaza si ce poate sa faca Guvernul

Surse specializate pe cazuistica CEDO au declarat pentru Ziare.com ca rapiditatea cu care a trecut de acest prim filtru sesizarea lui Kovesi, depusa acum nici o luna, arata ca institutia europeana ia foarte in serios aceasta cauza.Ziare.com a stat de vorba cu Nicoleta Popescu, avocatul Laurei Codruta Kovesi. Aceasta a confirmat ca termenul in general in astfel de cazuri este de trei luni.Avocatul ne-a explicat si care este procedura si ce urmeaza din acest punct."Procedura in fata Curtii este urmatoarea: reclamantul depune o plangere, plangerea e inregistrata si trece printr-un filtraj. In acest filtraj practic 90% dintre cauze cad. Reclamantul primeste raspunsul 'plangerea dvs. a fost declarata inadmisibila'.Noi suntem in faza in care am depasit acest filtraj, deci as putea sa zic ca ne aflam in procentul acela de 5 pana la max 10% dintre cauze. S-a considerat ca plangerea indeplineste acele criterii de admisibilitate.Acum urmeaza sa treaca spre un complet de judecatori care sa identifice acele incalcari ale Conventiei, se va redacta un set de intrebari pentru Guvern, se va comunica plangerea, si Guvernul va avea un termen sa raspunda atat la plangerea reclamantei, cat si la acele intrebari, pe ce va comunica CEDO ca exista probleme de incalcare a Conventiei.Dupa ce aceasta procedura va fi si ea indeplinita, in sensul ca Guvernul va raspunde, reclamantei i se va trimite raspunsul Guvernului, va avea si ea la dispozitie un termen sa isi faca apararea, sa raspunda la apararea Guvernului, si in acel moment poate sa mentioneze si despagubirile pe care le solicita ca urmare a incalcarii Conventiei Europene.Dupa ce ambele parti au epuizat aceasta procedura scrisa, se va inchide dosarul si de o parte si de alta, urmand Curtea sa ia o hotarare in acest sens: de violare sau neviolare a Conventiei", a declarat, pentru Ziare.com, Nicoleta Popescu.Am vrut sa stim si ce optiuni are Guvernul in acest caz si ce s-ar intampla daca n-ar trimite in termenul alocat de CEDO raspunsurile solicitate."Guvernul raspunde intotdeauna, va zic din zecile mele de plangeri. Sigur ca Guvernul poate sa recunoasca daca a fost o incalcare, ceea ce nu face niciodata, sau poate sa solutioneze pe cale amiabi