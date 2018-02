Surpriza din calculatorul procurorului Iorga Moraru - Discutiile cu milionarul Florian Walter

Afaceristul i-a dezvaluit lui Iorga Moraru posibile infractiuni de santaj la adresa unor politicieni. Discutiile au fost inregistrare si gasite in calculatorul procurorului de la DNA."Trebuie sa aveti un pic de rabdare. Lucrurile nu se rezolva peste noapte. O sa se administreze cel mai probabil o expertiza, o sa vedeti ce spune expertiza...", ii transmitea, intr-o discutie telefonica, Mihaiela Iorga Moraru lui Florian Walter, afaceristul care controleaza firma Romprest.Milionarul era fugit in Emiratele Arabe Unite si era dat in urmarire internationala. Asta dupa ce procurorii DIICOT Ploiesti l-au acuzat ca a coordonat un grup infractional organizat care ar fi desfasurat operatiuni financiare din sfera evaziunii fiscale si a spalarii banilor. Din Dubai, Florian Walter a contactat-o pe Iorga Moraru si au avut mai multe discutii. Convorbirile au fost inregistrate de procuror cu un reportofon si stocate in calculator.Atunci cand Iorga Moraru a fost revocata din functia de procuror la DNA, unul din politistii care lucra cu aceasta si-a adus aminte de aceste interceptari. El se ocupase de descarcarea fisierelor din reportofon in calculator, la solicitarea procurorului.Convorbirile au loc in contextul in care Iorga Moraru nu avea in lucru un dosar care sa-l priveasca pe Florian Walter si fara a consemna discutiile intr-un proces verbal sau alt act scris, in paralel cu ancheta derulata de procurorii DIICOT Ploiesti.Inalta Curte a emis un mandat de perchezitie informatica, iar fisierele audio sunt acum probe importante in procesul in care Iorga Moraru este acuzata de favorizarea faptuitorului si fals intelectual.Procurorul este judecat pentru ca ar fi facut mai multe demersuri pentru a ingreuna cercetarile si tragerea la raspundere penala a lui Florian Walter. Procesul este pe rolul Inaltei Curti.Mihaiela Iorga Moraru nu a vrut sa comenteze acuzatiile DNA. De altfel, ea si-a rezervat si la DNA dreptul de a nu da declaratii. "Este un dosar pe rol si nu vreau sa comentez in afara cadrului legal. Tot ce am de spus voi spune in fata judecatorului", a spus Iorga Moraru pentru Ziare.com.Citeste mai departe despre " Exclusiv Surpriza din calculatorul procurorului Iorga Moraru - Discutiile cu milionarul Florian Walter " pe Ziare.com