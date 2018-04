Potrivit Statului Major al Fortelor Navale (SMFN), noua nave militare fluviale desfasoara, incepand de luni si pana in data de 20 aprilie, activitati de instruire pe Dunare, in raionul cuprins intre Braila si Tulcea, precum si pe bratele Chilia si Sfantul Gheorghe."Militarii Divizionului 67 Nave Purtatoare de Artilerie din subordinea Flotilei Fluviale Mihail Kogalniceanu se vor afla pe bratul Macin pentru a executa exercitii de control si inspectie la nave suspecte, exercitii de asigurare a sigurantei transporturilor speciale pe fluviu, exercitii de respingere a atacului grupelor de cercetare-diversiune, precum si trageri cu sistemele de artilerie navala de la bordul navelor", au transmis reprezentantii SMFN.De asemenea, nave ale Divizionului 88 Vedete Fluviale vor desfasura exercitii de monitorizare a traficului fluvial pe bratele Macin si Chilia, exercitii de organizare a stationarii intr-un loc neamenajat, precum si exercitii de minare-deminare."La actiunile executate pe bratul Chilia, in zona kilometrului 107, participa si militari din subordinea Centrului 39 Scafandri si din subordinea Directiei Hidrografice Maritime, pentru cercetarea subacvatica a bratului Chilia, in zona in care au fost descoperite, la inceputul lunii aprilie, cele doua mine din al doilea Razboi Mondial", au mai precizat sursele citate.Activitatile de instruire ale marinarilor militari de la fluviu fac parte din Exercitiul "Danube Protector", exercitiu care mai cuprinde si secvente tactice executate de navele fluviale ale Sectiei 329 Logistica din Braila si de un detasament de militari de la Batalionul 307 Infanterie Marina. ...citeste mai departe despre " Exercitii de control la nave suspecte ale marinarilor militari pe Dunare " pe Ziare.com