Expert Ernst&Young: Guvernul n-are bani pentru ca nu e in stare sa colecteze taxele. Exemplul Bulgariei

Asa cum Ziare.com v-a informat deja - prin intermediul OUG 114/2018 - Cabinetul Dancila le impune multor intreprinzatori taxe noi si apasatoare. Spre exemplu, companiilor din domeniul energiei le cere sa plateasca la stat, anual, o taxa in cuantum de 2% din cifra de afaceri. Si bancile vor fi grav afectate de taxele nou introduse, urmand sa achite trimestrial o taxa pe active, calculata in functie de nivelul ROBOR.In replica, deja marile banci au anuntat ca nu vor mai putea incuraja creditarea. Iar asta inseamna ca - avand acces limitat la imprumuturi - multe societati isi vor incetini sau opri dezvoltarea.De ce ar lua statul masuri care risca sa ingreuneze mersul economiei, creand premisele izbucnirii unei noi recesiuni? Din cauza ca are nevoie de bani pe care nu reuseste sa ii obtina din taxele si impozitele existente.Iar principalul motiv pentru care statului nu-i mai ajung banii este ca institutiile insarcinate sa colecteze taxele si impozitele nu reusesc sa o faca in mod eficient. Cu alte cuvinte, unii dintre noi nu platesc taxe, iar statul - prin intermediul ANAF - nu reuseste sa ii identifice la timp si sa ii determine sa isi achite obligatiile.O si mai mare problema este ca - in loc sa investeasca in eficientizarea colectarii de la rau-platinici - statul cauta sa se indestuleze impovarandu-i cu noi biruri tot pe cei care isi achita la timp darile. Mai multe a explicat pentru Ziare.com Alexander Milcev, partener si liderul departamentului de asistenta fiscala si juridica din cadrul Ernst&Young Romania.Exemplul Bulgariei: N-au mai crescut taxele de ani buni, pentru ca le colecteze eficient pe cele existente"O masura de acest fel (impunerea noilor taxe prin intermediul OUG 114/2018 - n.red.) este o interventie brutala. Si potential destul de eficienta, desigur.Vorbim despre un regulament nou, prin care se impune o taxa noua, care se va calcula pe baza unor date existente. Exista informatii despre activele bancilor, despre cifrele de afaceri ale companiilor, asa ca e usor sa estimezi cat vei incasa. La fel e si in cazul TVA, impozitului pe profit, al acccizelor si asa mai departe. Exista date despre