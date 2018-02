EY: Autoritatile nu au facut nimic pentru a rezolva probleme precum spalarea de bani

"Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului (AMLD) a devenit obligatorie pentru Statele Membre UE incepand cu 26 iunie 2017. Pana in prezent, insa, legislatia din Romania nu a facut pasi vizibili in implementarea masurilor pe care le prevede aceasta directiva, iar Comisia Europeana a solicitat deja tarii noastre opinia motivata pentru neindeplinirea obligatiei de transpunere", sustine Burcin Atakan, partener EY Romania, citat de AGERPRES.Potrivit sursei citate, directiva are impact asupra activitatii de conformitate a entitatilor financiar-bancare si a companiilor din sectorul non-financiar, precum avocati, notari, auditori, furnizorii de servicii din industrii, precum industria extractiva, energetica, HORECA, telecom si IT, imobiliare, transport, ONG-uri."Prin urmare, este vital ca aceste entitati sa inteleaga care sunt schimbarile ce trebuie facute in programul de conformitate pentru a se alinia cerintelor AMLD. Masurile sunt menite sa le puna la adapost fata de posibile incalcari si consecintele acestora, respectiv evitarea platii unor amenzi semnificative, suspendarea activitatii companiei sau implicarea, chiar si involuntar, in scheme de spalare a banilor", arata EY.Actul comunitar aduce o serie de noutati legislative cu impact atat asupra mediului de afaceri din Romania, cat si asupra activitatilor acestuia cu pietele straine.Principalele cerinte introduse, conform EY, se refera la obligativitatea evaluarii riscurilor de spalare a banilor/finantare a terorismului la nivel national, sectorial/industrie si la nivelul fiecarei entitati, asigurarea transparentei privind beneficiarul real de catre companii si pastrarea informatiilor complete si actualizate privind Ultimate Beneficial Owner - UBO, necesitatea adoptarii masurilor suplimentare de cunoastere a clientelei pentru intregul spectru de persoane expuse politic si aplicarea masurilor de precautie persoanelor care comercializeaza bunuri, atunci cand acestea efectueaza sau primesc plati in numerar in valoare de cel putin 10.000 euro, prag scazut fata de valoarea anterioara de 15.000 euro.Pentru institutiile financiare, pragul minim al sanctiunilor are o valoare de 5 milioane euro sau 10% din cifra de afaceri anuala totala, iar pentru institutiile non-financiare, acesta se ridica la 1 milion euro."Sanctiunile sunt aplicabile nu numai companiilor, ci si membrilor organelor de conducere si altor persoane fizice implicate in aplicarea defectuoasa a legislatiei impotriva spalarii banilor. Faptele pot atrage raspunderea contraventionala, civila sau penala, in functie de gravitatea lor si valoarea prejudiciului. Facand o paranteza pe marginea sanctiunilor in materie penala, mentionam faptul ca Parlamentul European a adoptat in luna ianuarie 2018, un proiect de rezolutie legislativa referitoare la propunerea de directiva privind incriminarea spalarii banilor. Proiectul urmareste asigurarea unor standarde minime comune la nivel european, propunandu-se pedepse privative de libertate in cazurile de spalare a banilor de minim patru ani, pentru actele grave. In prezent, legislatia din Romania stabileste pedepse cuprinse intre 3 si 10 ani pentru comiterea infractiunii de spalare a banilor", informeaza EY.