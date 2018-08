Reprezentantii Facebook sustin, intr-un raspuns transmis Hotnews, ca blocarile au fost rezultatul unei erori la sistemele lor automate anti-spam."Ne pare foarte rau de greseala. Profilurile au fost suspendate din greseala de sistemele noastre automate si au fost restabilite cat de repede posibil dupa ce am putut investiga situatia. Ne pare rau pentru neplacerile cauzate. Confirmam ca, in urma investigatiei, am descoperit ca blocarile au fost rezultatul unei erori la sistemele noastre automate anti-spam", au transmis acestia.Joi, Politia Romana a sters sectiunea de review-uri de pe pagina oficiala de Facebook. Decizia a fost luata dupa ce pagina a fost asaltata de zeci de mii de persoane care au dat recenzii negative dupa ce politistii au confiscat placutele masinii inmatriculate in Suedia cu mesaj antiPSD.Multi dintre cei care au comentat si au dat acordat recenzie de o stea au avut conturile suspendate de Facebook.Politia Romana neaga ca a raportat internautii care au criticat institutia pe pagina de Facebook ...citeste mai departe despre " Facebook isi asuma vina pentru ca a suspendat conturile celor care au criticat Politia Romana: A fost greseala noastra " pe Ziare.com