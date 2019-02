Falimentul RADET este iminent, anunta Primaria Capitalei. Ce solutii propune administratia Firea pentru a nu-i lasa pe bucuresteni fara apa calda si caldura

Asa cum Ziare.com v-a informat deja, atat ELCEN (societatea Ministerului Energiei care produce agent termic), cat si RADET (detinuta de Primarie si care il distribuie, in Capitala) se afla in insolventa inca din anul 2016. Motivul: ani la rand, PMB a subfinantat regia, care a acumulat datorii de 3,7 miliarde de lei la ELCEN.Problema este ca, din cauza insolventei, niciuna dintre societati nu poate atrage fonduri pentru a face investitii. Iar fara bani, multe dintre grupurile energetice ale ELCEN vor trebui scoase din functiune, in urmatorii ani, din cauza ca sunt deja prea vechi si nu mai respecta legislatia de mediu.Cu alte cuvinte, pe masura ce trec anii, capacitatea ELCEN de a produce agent termic pentru bucuresteni va scadea din ce in ce mai mult.De celalata parte, conductele RADET - vechi de peste jumtatate de secol - pocnesc pe toate partile si pierd cantitati uriase de apa fierbinte. Fara inlocuiri de tevi, e putin probabil ca sistemul sa mai reziste prea multe ierni de acum incolo. Deja se produc anual peste 3.500 de avarii care lasa zeci de mii de bucuresteni in frig, in plina iarna. In plus, tevile vechi reprezinta un pericol si pentru angajati, care isi risca viata cand intervin pentru a remedia avariile.Din pacate, desi era clar inca din anii trecuti ca situatia termoficarii Capitalei e critica, autoritatile tot n-au fost in stare sa gaseasca solutia pentru a o rezolva.Solutiile prost gandite au impins sistemul mai aproape de colaps Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) si Ministerul Energiei au tot cautat, in ultimii ani, solutii pentru a rezolva problemele sistemului de termoficare.Pana la urma, in primavara lui 2018, partile au agreat o strategie. Potrivit acesteia, RADET urma sa plateasca ELCEN 1,09 miliarde lei din datoria de 3,7 miliarde, acumulata de-a lungul timpului.Totodata, atat RADET, cat si ELCEN urmau sa isi transfere activitatea catre Compania Municipala Energetica, infiintata de administratia Firea. Aceasta companie, neavand datorii, putea accesa fonduri europene pentru modernizarea sistemului de termoficare (176 de milioane de euro sunt disponibili, pentru astfel de investitii, in cadrul POIM 2014-2020).ELCEN si-a prevazut in planul sau de reorganizare - adoptat in instanta inca de pe 18 octombrie - transferul d ...citeste mai departe despre " Falimentul RADET este iminent, anunta Primaria Capitalei. Ce solutii propune administratia Firea pentru a nu-i lasa pe bucuresteni fara apa calda si caldura " pe Ziare.com