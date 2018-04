Conform proiectului de lege, cat vor munci atatia bani vor primii familiile care vor ajutor social. Practic, ei vor fi platiti la salariului minim brut, adica aproximativ 12 lei pe ora, conform Europa Fm.In cazul in care refuza sa munceasca persoanele in cauza vor pierde ajutorul financiar pe o perioada de sase luni. In prezent, legea prevede ca refuzul de trei ori a unui loc de munca duce la incetarea venitului minim garantat.Daca va trece de Senat, legea va ajunge la Camera Deputatilor, care este for decizional. ...citeste mai departe despre " Familiile care primesc ajutor de la stat ar putea fi obligate sa lucreze in folosul comunitatii " pe Ziare.com