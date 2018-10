Familiile defavorizate vor primi gratuit si produse de igiena din bani europeni, nu doar alimente - Hotarare de Guvern

"Prezenta hotarare stabileste unele masuri necesare in vederea implementarii Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane precum si cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari in cadrul urmatorelor operatiuni: a) distribuirea de ajutoare alimentare - lipsa alimentelor de baza; b) distribuirea produselor de igiena; c) asistenta tehnica", prevede hotararea adoptata, in sedinta de joi a Guvernului, pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate - POAD.Astfel, categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiaza de ajutoare alimentare, in caz de deprivare alimentara constand in lipsa alimentelor de baza si/sau asistenta materiala de baza, in caz de precaritate materiala constand in lipsa produselor de igiena, acordate in cadrul POAD si care au calitatea de destinatari finali sunt urmatoarele:persoanele carora le este stabilit, prin dispozitie scrisa a primarului, dreptul la un venit minim garantatfamiliile beneficiare de alocatie pentru sustinerea familieiprecum si persoane aflate temporar in situatii critice de viata, respectiv victime ale calamitatilorpersoane dependente, definite conform prezentei hotararialte situatii asemanatoare stabilite prin anchetele sociale si care se afla in situatii deosebite de vulnerabilitatePachetele de alimente si produsele de igiena se ridica personal de beneficiari de la centrele de distribuire ale unitatilor administrativ-teritoriale, in a caror raza teritoriala isi au domiciliul, pe baza actului de identitate. Pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terte persoane, unitatile administrativ-teritoriale asigura livrarea ajutoarelor, la domiciliu.Potrivit expunerii de motive a HG, proiectul prevede "introducerea unei noi interventii care sa duca la sprijinirea persoanelor defavorizate in perioadele grele pe care acestea le traverseaza, si anume acordarea de produse de igiena pentru intreaga familie care se incadreaza in una din categoriile de grup tinta"."Introducerea produselor de igiena este necesara pentru ca in Romania, cele mai defavorizat ...citeste mai departe despre " Familiile defavorizate vor primi gratuit si produse de igiena din bani europeni, nu doar alimente - Hotarare de Guvern " pe Ziare.com