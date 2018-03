Conditiile sunt introduse intr-un proiect de lege redactat la nivelul Ministerului Justitiei si care urmeaza sa fie avizat de Guvern, termenele de conformare urmand sa fie calculate de la data la care si Parlamentul aproba proiectul, iar acesta este publicat in Monitorul Oficial.Este vorba de o completare a Legii pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Pana in prezent, UE a emis patru directive care abordeaza amenintarea reprezentata de spalarea banilor.Proiectul transpune, cu intarziere, o Directiva a UE in domeniu. Este vorba de Directiva/ (UE) 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliului privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in iunie 2015, cu termen limita de implementare 26 iunie 2017.Un numar de 384 de societati care au actiuni la purtator functioneaza, in prezent, in Romania, cele mai multe fiind conectate la bani publici, au atras atentia, in noiembrie 2017, reprezentantii RoAction.Organizatia a initiat la sfarsitul anului trecut o campanie de strangere de semnaturi pentru interzicerea totala pe teritoriul national a acestei practici.Citeste mai departe despre " Fara actiuni la purtator! Un proiect de lege pune gand rau firmelor-fantoma care s-au abonat la bani publici " pe Ziare.com