Federatia Sanitas anunta proteste si miting in Bucuresti: OUG 114 afecteaza grav salariile angajatilor din Sanatate

Liderii SANITAS reprezentand membri din toate judetele tarii s-au intalnit, marti, pentru a analiza situatia acordarii drepturilor salariale raportat la reglementarile Legii 153/2017 si ale OUG 114/2018.Reprezentantii SANITAS considera ca OUG 114 afecteaza grav salariile angajatilor din sanatate si din asistenta sociala." (...) legea 153/2017 a creat un nivel ridicat de asteptare, iar OUG 114/2018 a produs o grava afectare a evolutiei firesti a veniturilor salariatilor din sanatate si asistenta sociala, (...) actele normative cu caracter salarial din ultimii doi ani sunt contradictorii si au prevederi interpretabile care au condus la aplicarea lor neunitara si discriminatorie, (...) ianuarie 2019 nu a adus cresteri reale de venituri salariatilor care, conform Legii 153/2017, urmau sa beneficieze de acestea, iar celor care au beneficiat de cresteri in martie 2018, limitele impuse de OUG 114/2018 le-au produs pierderi importante de venituri", se precizeaza in comunicatul SANITAS.Sindicalistii critica si lipsa de reactie a responsabililor guvernamentali la solicitarile repetate de a organiza dezbateri si consultari cu partenerii sociali pentru armonizarea reglementarilor salariale si identificarea de solutii pentru readucerea echilibrului in sistemul sanitar si de asistenta sociala in materie salariala.Sindicatele din Sanatate se intalnesc cu Dancila si ministrii care au inghetat veniturile: Sa vedem ce a fost in capul lorDe asemenea, SANITAS aminteste si de "nemultumirile crescande ale membrilor de sindicat fata de masurile injuste pe care ordonatorii de credite le aplica pentru a se incadra in limitele legii - si anume reducerea sporurilor de conditii sau a sporului pentru asigurarea continuitatii - si fata de modalitatea inechitabila de acordare a unor drepturi general valabile" si de "faptul ca am asistat deja la proteste spontane in diverse unitati sanitare din tara si ca exista semnale clare ca acestea se vor propaga cu rapiditate pe masura ce angajatii vor incasa salariile pentru luna ianuarie 2019 si vor constata ca inregistreaza pierderi de venituri sau ca acestea nu cresc deloc".In acest context, in perioada 20 februarie - 1 martie, sindicalistii SANITAS anunta pichetare