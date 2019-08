"Federatia Sanitas considera ca este lipsa de respect din partea autoritatilor centrale (Ministerul Sanatatii si Guvernul Romaniei) fata de salariatii din sanatate tergiversarea de mai bine de doi ani a negocierilor CCM. (...) Este inadmisibil ca toti salariatii din sanatate sa fie, de mai bine de doi ani, lipsiti de minima protectie conferita de acest document", spun reprezentantii Federatiei.Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Federatia Sanitas, in urma intalnirii reprezentantilor Sanitas din peste 150 de unitati sanitare din tara, Federatia solicita Ministerului Sanatatii finalizarea negocierii Contractului Colectiv de Munca (CCM) la nivel de sector de activitate si semnarea acestuia pana la sfarsitul lunii septembrie."Federatia Sanitas considera ca este lipsa de respect din partea autoritatilor centrale (Ministerul Sanatatii si Guvernul Romaniei) fata de salariatii din sanatate tergiversarea de mai bine de doi ani a negocierilor CCM. Amintim ca Guvernul Romaniei a oferit, in luna mai 2018, garantii ferme privind finalizarea negocierilor colective cu pastrarea tuturor drepturilor anterior castigate, intr-un "termen rezonabil". Este inadmisibil ca toti salariatii din sanatate sa fie, de mai bine de doi ani, lipsiti de minima protectie conferita de acest document!", arata sursa citata.Consiliul National al Federatiei Sanitas din Romania, convocat pentru 12 septembrie, va analiza stadiul negocierilor si va stabili programul de actiuni sindicale in situatia in care principalul obiectiv al Federatiei, semnarea CCM, nu a fost realizat. ...citeste mai departe despre " Federatia Sanitas cere Ministerului Sanatatii finalizarea negocierii contractului colectiv de munca: Este inadmisibil " pe Ziare.com