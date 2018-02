FSLI vea renegocierea Legii salarizarii pentru ca angajatii din invatamant se afla in treimea inferioara, iar majorarea salariala de la inceputul acestui an nu acopera nici macar rata inflatiei, ceea ce face ca nivelul de trai al angajatilor din Educatie sa fie cat mai scazut.Angajatii spun ca sunt profesorii care acum primesc un salariu mai mic fata de cel al unui sofer angajat in Administratia locala.De asemenea, sindicalistii vor ca toate cadrele didactice sa se poata pensiona cu trei ani inaintea implinirii varstei standard deoarece nivelul de suprasolicitare ii impiedica sa isi desfasoare activitatea la catedra in conditii normale.O alta nemultumire este legata si de intarziarea salariilor din cauza faptului ca acum platile sunt facute de Inspectoratele Scolare si nu de primarii, cum se intampla pana la finalul anului trecut.Sindicalistii au venit cu pancarte pe care scria: "Ministerul Muncii, fruntas in lista restantelor", "Respecati principiile salarizarii pe care vi le-ati asumat", "Ati gasit bani pentru voi, gasiti si pentru noi", "Profesori, mai prost platiti decat soferii", "Ne-ati umilit pana ne-ati gonit si copiii din tara", "Guvernul vrea o tara de needucati", "Cand platiti hotararile judecatoresti" si au strigat mai tot timpul "Rusine, rusine sa va fie" si "Demisia, demisia"Citeste si:Citeste si Sindicat din Educatie: Umilitor! Secretare si soferi din primarii, platiti mai bine ca profesorii ...citeste mai departe despre " Profesorii au iesit in strada: Suntem platiti mai prost decat soferii din primarii. Guvernul vrea o tara de needucati (Video) " pe Ziare.com