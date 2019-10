Femeie angajata fictiv la compania Aeroporturi Bucuresti. DNA: A venit la munca doar 56 minute, dar a luat salarii pentru 432 de ore

Sorinel Ciobanu este acuzat de abuz in serviciu si de folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane, in forma continuata, fosta infractiune de conflict de interese, iar Liviu Radu de conflict de interese. In acelasi dosar, Cristina-Elena Neamtu, referent de specialitate in cadrul Serviciului Relatii Externe, din cadrul Directiei Relatii Externe a CNAB, este judecata pentru complicitate la abuz in serviciu si fals intelectual.CNAB administreaza cele doua aeroporturi principale ale Romaniei: Aeroportul International Henri Coanda si Aeroportul International Aurel Vlaicu.Acuzatiile DNAPotrivit acuzatiilor DNA, Sorinel Ciobanu si-ar fi indeplinit in mod defectuos atributiile de serviciu prevazute de lege, in perioada 05 octombrie 2015 - 30 iunie 2016, in sensul ca:- Ar fi dispus angajarea Cristinei-Elena Neamtu, incepand cu data de 06 octombrie 2015, in postul de referent de specialitate in cadrul Serviciului Relatii Externe, desi stia ca aceasta nu se va prezenta niciodata la locul de munca;- Dupa terminarea perioadei de proba, acesta ar fi aprobat un raport si ar fi emis o decizie din care rezulta ca Neamtu si-ar fi indeplinit cu seriozitate atributiile de serviciu, propunandu-se continuarea activitatii pe postul de referent de specialitate in cadrul Serviciului Relatii Externe;- Ar fi permis ca Neamtu sa foloseasca autoturismul institutiei in interes personal;- Ar fi permis ca Serviciul Financiar sa achite plata drepturilor salariale si contravaloarea transportului lui Neamtu;- Nu ar fi luat masuri cu privire la sanctionarea disciplinara a acesteia.DNA: A venit la munca 56 de minute"Urmarea acestei conduite ar fi fost prejudicierea C.N.A.B. SA si totodata obtinerea unui folos patrimonial necuvenit de catre inculpata Neamtu Cristina Elena, constand in salariul, contravaloarea transportului si folosirea autoturismului institutiei, in valoare totala de 70.857 lei", acuza DNA.In acelasi context, Neamtu ar fi semnat condica de prezenta, atestand in fals prezenta sa locul de munca pentru o durata de 432 ore, in realitate aceasta fiind prezenta doar 56 de minute, "cele patru dati in care s-a prezentat la sediul Companiei ...citeste mai departe despre " Femeie angajata fictiv la compania Aeroporturi Bucuresti. DNA: A venit la munca doar 56 minute, dar a luat salarii pentru 432 de ore " pe Ziare.com