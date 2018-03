Femeile insarcinate ar putea primi 2.000 de lei de la Primaria Capitalei

Proiectul a fost initiat de catre primarul Gabriela Firea, care sustine ca rata natalitatii a scazut in ultimii ani, in timp ce numarul varstinicilor a crescut, "schimbarea echilibrului dintre generatii putand duce la reducerea disponibilitatilor resurselor umane"."Anual, in municipiul Bucuresti, se nasc aproximativ 20.000 de copii. Conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica, in perioada 2010-2015, numarul nou-nascutilor vii, ai caror parinti au rezidenta pe raza municipiului Bucuresti, a scazut, astfel ca, daca in anul 2010 s-au inregistrat 21.147 de copii, in anul 2015 s-au inregistrat 19.255 de copii.Avand in vedere rata scazuta a natalitati, se impune implicarea autoritatii locale in identificarea unor masuri sociale suplimentare, care sa influenteze cresterea natalitatii", se arata in proiectul de hotarare.Proiectul, intitulat "Primaria Capitalei vine in sprijinul femeilor insarcinate!", presupune "incurajarea natalitatii si a ratei fertilitatii, astfel incat femeile tinere sa fie sprijinite in procesul luarii deciziei de pastrare a sarcinii si de monitorizare corespunzatoare a acesteia".Potrivit proiectului, care va fi dezbatut in urmatoarea sedinta a CGMB; beneficiaza de vouchere in valoare de 2.000 de lei pentru cheltuielile cu analizele medicale nedecontate de Casa de Asigurari de Sanatate si pentru eventualele tratamente nedecontate femeile insarcinate cu domiciliul sau resedinta in Bucuresti (cu viza de resedinta dobandita cu cel putin sase luni de la data demararii proiectului).Suma de 2.000 de lei va fi impartita in doua vouchere. Primul va fi oferit dupa procesarea cererii, in baza primei adeverinte medicale, iar al doilea dupa intrarea in luna a sasea de sarcina, in baza celei de-a doua adeverinte medicale.Primaria Capitalei are in curs mai multe proiecte de acordare a unor ajutoare financiare.Consilierii generali au aprobat, in sedinta din 18 mai anul trecut, proiectul de hotarare prin care Primaria Capitalei va acorda, prin Centrul de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucuresti, un stimulent de 1.500 de lei net fiecarei familii de tineri care se casatoresc, cu cond ...citeste mai departe despre " Femeile insarcinate ar putea primi 2.000 de lei de la Primaria Capitalei " pe Ziare.com