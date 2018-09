Furtuna are caracteristici similare uraganelor si taifunurilor, arata CNN.Conform specialistilor, astfel de furtuni apar o data sau de doua ori pe an si au loc in lunile septembrie si octombrie, cand temperatura din apa Marii Mediterana este inca ridicata.Furtuna a produs deja inundatii in Tunisia si Libia in ultimele zile, inainte de a se deplasa spre Europa. De-a lungul marii, furtuna are trasaturi de uragan, printre care si vant puternic.Se asteapta ca furtuna sa se deplaseze incet spre Creta si sudul Greciei, inainte de a ajunge in vestul Turciei. Astfel, in Grecia si Turcia se anunta ploi abundente si de vanturi puternice. In Creta si alte insule grecesti se vor produse inundatii.O furtuna asemanatoare s-a produs in apropierea insulei Sicilia pe 7 noiembrie 2014.MAE a emis atentionare de calatorie pentru GreciaMinisterul Afacerilor a informat, vineri, informeaza romanii care vor sa mearga in Grecia ca Serviciul de Meteorologie grec a emis o atentionare de inrautatire a vremii pe perioada 28 - 30 septembrie 2018. Sunt prognozate ploi si furtuni, cu intensificari ale vantului, care vor ajunge la rafala pana la 9-10 Beaufort (viteza de aproximativ 95km/h cu valuri peste 10-12m).In urmatoarele trei zile, vor fi afectate unele regiuni, astfel:-Vineri, 28 septembrie 2018 - Sudul Marii Ionice, Peloponez (in principal in est si sud) si in Creta, insulele Ciclade, estul zonei Continentale (inclusive Attica) si in Evia.-Sambata, 29 septembrie 2018 - Sudul Marii Ionice, Peloponez, zona continentala, Evia si partea insulara de est si sud.-Duminica, 30 septembrie 2018 - Zonele centrale si sudice din Grecia.Din cauza conditiilor meteorologice rele, vineri toate scolile din regiunea Attica vor ramane inchise, decizie luata de Guvernatorul regiunii Attica.A.G. ...citeste mai departe despre " Fenomen rar: Grecia si Turcia, lovite de o furtuna foarte puternica. MAE lanseaza avertismente pentru turistii romani " pe Ziare.com